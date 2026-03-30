전소미 “JYP 연습생 시절 성교육…중요한 얘기 다 빼고 해”

가수 전소미가 JYP엔터테인먼트 연습생 시절에 받았던 성교육 과정과 얽힌 일화를 공개했다.

최근 SBS 예능 프로그램 ‘아니 근데 진짜!’ 측은 전소미와 그룹 엑소 멤버 카이 등이 게스트로 출연한 예고편 영상을 공개했다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이날 개그우먼 이수지는 “JYP에서 연습생 교육을 엄하게 시킨다. 받는 교육이 67개 정도 된다고 한다”고 말했다. 이에 전소미는 “인성교육, 성교육, 해킹 관련 교육도 받는다”고 설명해 놀라움을 자아냈다.

방송인 이상민이 “아이돌 연습생을 하다 보면 ‘이런 것까지 왜 배워야 하나’ 싶은 게 있지 않냐”고 묻자, 전소미는 “성교육이었다. 나는 이미 집에서 성교육을 완벽하게 받은 상태였다. 받아본 입장에서 보니 JYP에서 받은 교육에서는 뭔가 중요한 건 다 빼고 이야기하더라”고 너스레를 떨었다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이와 함께 과거 소속사 위치를 둘러싸고 기싸움을 펼친 에피소드도 공개됐다. 그룹 엑소 멤버 카이는 “SM엔터테인먼트 사옥이 청담사거리 위에 있었고, JYP는 옆에 있었다. 밥 먹는 쪽에 있었다”고 주장했고, 전소미가 “그건 아니다”라고 반박하며 설전이 벌어졌다.

카이는 “도넛집 앞에 있지 않았냐. 도넛 먹으러 가지 않는 이상 그쪽은 가지 않았다”고 덧붙이자, 전소미는 “우리는 오히려 반대로 이야기한다. 우리가 청담사거리 메인 거리에 있었고, SM은 살짝 비켜나 있었다”고 맞섰다.

SBS ‘아니 근데 진짜!’ 방송화면 캡처

이어 카이는 “밥 먹으러 가면 JYP 연습생들이 리듬을 타면서 내려온다. 그러면 우리는 멀쩡히 가다가도 갑자기 (리듬 타는) 시동을 걸었다”고 당시 상황을 전해 웃음을 자아냈다.

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