김효주, LPGA 투어 포드 챔피언십 2연패…시즌 2승 선착

김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 2주 연속 우승을 차지하며 시즌 2승에 선착했다.



김효주는 30일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6천675야드)에서 열린 LPGA 투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 최종 4라운드에서 3언더파 69타를 쳤다.

김효주. AFP연합뉴스

최종 합계 28언더파 260타를 기록한 김효주는 2위 넬리 코르다(미국·26언더파 262타)를 두 타 차로 꺾고 우승을 차지했다. 우승 상금은 33만7천500달러(약 5억1천만원)다.



김효주는 지난주 파운더스컵에 이어 2주 연속 우승을 달성했고 포드 챔피언십에선 지난해에 이어 2연패에 성공했다. 그의 LPGA 통산 승수는 9승으로 늘었다.



특히 김효주는 올해 LPGA 투어 6개 대회 만에 처음으로 시즌 2승을 거둔 선수가 됐다.



LPGA 투어에서 한국 선수들은 지난달 블루베이 LPGA에서 이미향이 우승을 차지한 데 이어 김효주가 파운더스컵과 이번 대회를 제패하며 3개 대회 연속 우승 행진을 이어갔다.

<연합>

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