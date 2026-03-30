이하이·도끼, 열애 인정…"내 남자, 내 여자"

사진=이하이 SNS

래퍼 도끼와 가수 이하이가 SNS를 통해 서로에 대한 애정을 드러내며 사실상 열애를 인정했다.

도끼와 이하이는 지난 28일 자신의 인스타그램을 통해 함께 찍은 사진과 메시지를 올렸다. 공개된 사진 속 두 사람은 자연스러운 스킨십과 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.

이하이는 “내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요”라며 도끼를 ‘내 남자(MY MAN)’라고 표현했고, 도끼는 해당 게시글에 “엄청 사랑”이라는 댓글로 화답했다.

그러면서 “긴 여행이었고 마침내 오늘이 왔다”며 “내 남자 도끼 생일 축하해”라고 다시 한 번 애정을 드러냈다. 또 “이건 우리의 기념”이라며 두 사람의 관계를 암시하는 문구도 덧붙였다.

도끼 역시 자신의 SNS에 이하이를 끌어안은 사진을 공개하며 “큰 심장, 내 여자에게”라는 글을 남겼다. 또 다른 게시물에서도 이하이를 ‘내 여자(MY LADY)’라고 칭하며 애정을 숨기지 않았다.

이들은 최근 공동 설립한 레이블 808 HI RECORDINGS의 첫 싱글 ‘유 앤드 미(You & Me)’ 발매 소식과 함께 라이브 방송을 진행하며 관계를 사실상 공식화했다. 방송에서 이하이는 “오늘 도끼 오빠 생일이다. 많이 축하해 달라”며 자연스러운 애정을 드러내기도 했다.

한편 도끼는 2005년 데뷔한 국내 대표 힙합 아티스트다. 엠넷 예능 '쇼미더머니' 등에 출연해 래퍼와 프로듀서로 이름을 알렸다.

이하이는 2011년 SBS 예능 'K팝스타'에서 준우승 후 2012년 10월 솔로 가수로 데뷔했다. '1,2,3,4', '한숨' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

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