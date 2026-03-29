미확인 드론 핀란드 영공 침범 후 추락…우크라발 추정

핀란드 국방부는 우크라이나가 러시아를 향해 날린 것으로 추정되는 드론 2대가 핀란드 영공을 넘어온 뒤 추락했다고 밝혔다.

AFP통신 등에 따르면 핀란드 국방부는 29일(현지시간) 오전 낮은 고도로 느리게 비행하는 물체 몇 개가 자국 해상 영공과 남부 지역에서 관측돼 전투기를 출격시켰다고 밝혔다.

29일(현지시간) 핀란드 코우볼라에서 신원이 확인되지 않은 드론 2대가 핀란드 영토에 추락해 경찰이 도로를 통제하고 있다. AP연합뉴스

드론 1대는 발트해 인근 남부 도시 코우볼라 북쪽에 떨어졌다. 다른 1대는 동쪽에 떨어졌다. 코우볼라는 러시아와 국경에서 약 70㎞ 떨어져 있다.

페테리 오르포 핀란드 총리는 이번 영공 침해에 대해 우크라이나 드론이 러시아의 전파 교란으로 인해 경로를 이탈한 것이 원인일 수 있다고 말했다.

전쟁을 치르고 있는 러시아와 우크라이나는 상대를 향해 하루 수백 대씩 드론을 날리고 있다. 우크라이나는 발트해 우스트루가항과 프리모르스크항 등 러시아 석유수출 기지를 집중 공습하고 있다. 이 과정에 경로를 벗어난 드론이 주변국 영공을 종종 넘어가는 것으로 알려졌다. 지난 23∼25일에도 우크라이나발로 추정되는 드론이 발트해 연안국 리투아니아·라트비아·에스토니아 영공을 잇따라 침범했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지