인천공항 개항 25년… “여객 1억 시대 연다”

인천공항이 ‘연간 여객 1억명 시대’를 향해 뛰고 있다.



인천국제공항공사는 2001년 3월29일 개항 25년 만에 국제여객 및 화물, 인프라 기준 ‘세계 3위 공항’으로 자리매김했다고 29일 밝혔다.

인천공항 전경

공사에 따르면 인천공항은 지난 한 해 동안 국제여객 7407만1475명, 국제화물 295만4684t을 처리했다. 일본 등 주변 지역의 환승수요를 흡수하며 환승객 804만6572명을 기록했다. 인천공항을 이용하는 101개 항공사가 53개국 183개 도시를 취항하고 있으며 일본노선(31개)의 경우 나리타(17개), 간사이(12개)보다 많은 지역에 운항하고 있다. 또 개항 이후 축적된 공항 건설, 운영 노하우를 바탕으로 전 세계 18개국에서 42개 해외사업을 수주하며 누적 수주액 5억8558만달러를 달성하는 등 ‘K공항’을 전 세계에 수출하고 있다. 2024년 11월 인천공항 제2여객터미널을 확장하는 제4단계 건설사업 완료를 통해 연간 여객 1억600만명 수용이 가능한 세계 3위의 인프라를 확보했다.



인천공항 1~4단계 확장공사에 소요된 총사업비는 18조170억원. 이 중 18%에 해당하는 3조2874억원만 국고지원을 받고 나머지 82%는 공사채 발행 등 공사 자체 조달로 진행했다.



인천공항은 생산유발효과 67조원(2024년 직접효과 기준)을 창출해 국내총생산(GDP)의 2.6%를 차지하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지