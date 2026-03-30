이재현 회장 “미국서도 ‘K뷰티’ 생태계 만들 것”

“미국 시장에서도 지속 가능한 K뷰티 생태계를 구축해야 합니다.”



이재현 CJ그룹 회장이 올리브영의 새 플래그십(주력) 매장 ‘올리브영 센트럴 명동 타운’을 찾아 한국 미용산업(K뷰티)의 글로벌 확장 가능성을 직접 점검했다. 명동에서 검증된 외국인 관광객 맞춤형 쇼핑 모델을 미국 매장에도 이식해 K뷰티의 전초기지로 삼겠다는 전략이다.

이재현 CJ그룹 회장(앞줄 왼쪽)이 26일 ‘올리브영 센트럴 명동 타운’에서 직원의 설명을 듣고 있다. CJ그룹 제공

CJ그룹은 이 회장이 지난 26일 서울 명동에 문을 연 ‘올리브영 센트럴 명동 타운’을 방문해 현장 경영에 나섰다고 29일 밝혔다. 현장에는 이선정 올리브영 대표와 이선호 미래기획그룹장 등 주요 경영진도 동행했다.



올리브영에 명동은 외국인 소비 반응을 가장 빠르게 확인할 수 있는 핵심 상권이다. 지난해에만 188개 국적의 외국인이 명동 올리브영 매장을 찾았고 이 일대 매장 구매의 약 95%가 외국인 고객에게서 나왔다. CJ는 센트럴 명동 타운을 15년간 쌓아온 명동 상권 운영 비결의 집약체이자 세계 시장 진출을 위한 시험대로 여긴다.



이 회장의 방문 역시 올리브영이 상반기 미국 패서디나 1호점 개점을 앞둔 상황에서 이 회장이 직접 명동 매장에 적용된 글로벌 고객 공략 전략을 최종 점검하는 자리였다.



이 회장은 외국인 방문객들의 구매 동선을 따라 매장을 둘러봤다. 색조 화장품 공간을 시작으로 식품과 건강식품, 건강간식 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’, 마스크팩과 선케어 진열대, 계산 공간까지 차례로 점검했다.



그는 특히 마스크팩 진열 매대를 세 배 이상 확대한 ‘마스크 라이브러리’에서 “미국 시장에서도 이처럼 지속 가능한 K뷰티 생태계를 구축해야 한다”고 말했다. 이 회장은 또 자외선 차단 제품 진열 공간에서 “‘달바’ 등 올리브영에서 연 매출 1000억원 이상을 기록하는 브랜드가 글로벌 시장에서도 성장할 수 있도록 교두보 역할을 해야 한다”고 강조했다. 달바는 지난해 영업이익 1011억원을 기록한 올리브영의 대표 브랜드다.



CJ가 올리브영 센트럴 명동 타운에 적용한 핵심 전략은 ‘고객 경험’이다. 센트럴 명동 타운은 3개 외국어(영어·중어·일어) 안내 서비스를 지원한다. 상품 연출물에 QR(2차원 바)코드를 넣어 150개국에서 이용 가능한 올리브영 글로벌몰과 연결하는 서비스도 갖췄다.



이 회장은 닥터지와 셀퓨전씨의 선케어 제품을 비롯해 아렌시아 클렌저, 제로이드 크림 등을 장바구니에 담으며 센트럴 명동 타운의 1호 고객이 됐다.

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