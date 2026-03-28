“벚꽃부터 청보리까지”… 주말에 즐기기 좋은 전북 꽃길 여행

봄기운이 완연해지는 요즘, 전북 곳곳에서는 계절의 색을 온전히 느낄 수 있는 곳이 즐비하다. 차로 한두 시간 이내, 혹은 도심 가까운 곳에서도 충분히 ‘봄다운 하루’를 보낼 수 있는 여행지들이 이어진다. 바쁜 일상에서 가볍게 떠나는 주말 나들이라면, 화려함보다는 여유와 감성을 담은 코스가 제격이다.

벚꽃과 꽃잔디가 어우러진 순창군 양지천 전경. 순창군 제공

전주 도심에서는 ‘완산칠봉 꽃동산’이 가장 먼저 눈에 들어온다. 겹벚꽃이 피는 시기에는 연분홍 꽃잎이 층층이 쌓이며 특유의 풍성한 분위기를 만들고, 그 사이로 철쭉이 더해지면 색감이 한층 짙어진다. 가파르지 않은 산책로를 따라 천천히 오르다 보면 도심 풍경과 봄꽃이 어우러진 전주만의 봄을 마주하게 된다. 돗자리 하나 챙겨 가볍게 앉아 쉬어가기에도 좋다.

군산 은파호수공원. 군산시 제공

조금 더 여유로운 풍경을 원한다면 군산 은파호수공원이 어울린다. 호수를 따라 이어지는 벚꽃길은 바람이 불 때마다 꽃비가 흩날려 걷는 재미를 더한다. 낮에는 잔잔한 물결과 함께 한적한 산책을 즐기고, 해가 지면 물빛다리와 음악분수가 더해져 또 다른 분위기를 만들어낸다. 하루를 길게 쓰고 싶은 날이라면 낮과 밤을 모두 경험해 보는 것도 좋다.

정읍천 벚꽃길. 정읍시 제공

군산시는 28일부터 다음 달 12일까지 16일간 이곳 수변무대 일원에서 ‘벚꽃야시장’을 연다. 다채로운 공연과 먹거리, 체험 프로그램을 결합한 체류형 관광 콘텐츠를 즐길 수 있는 기회다.

걷는 것 자체가 목적이라면 정읍천 벚꽃길을 추천할 만하다. 5㎞에 이르는 벚꽃길은 구간마다 다른 풍경을 보여줘 지루할 틈이 없다. 강을 따라 이어지는 길이라 시야가 탁 트여 있고, 중간중간 벤치에 앉아 쉬어가기에도 좋다. 밤에는 은은한 조명이 더해져 낮과는 또 다른 고요한 봄의 분위기를 느낄 수 있다. 이곳에서는 다음 달 3일부터 5일까지 사흘간 인기 가수들과 함께 하는 ‘2026 정읍 벚꽃축제’를 연다.

남원시 엣 전라선 서도역 풍경. 마케팅센터 제공

조용하고 감성적인 여행지를 찾는다면 남원 옛 서도역이 제격이다. 오래된 목조건물 역사가 남아 있는 이곳은 꽃잔디와 등나무꽃이 어우러지며 한 편의 영화 같은 장면을 만들어낸다. 북적이는 관광지보다 한적한 공간에서 사진을 남기고 싶다면 특히 만족도가 높은 곳이다.

완주군 상관면 공기마을 편백나무숲. 완주군청 제공

자연 속에서 걷고 싶다면 완주 구이저수지 둘레길이나 상관 편백나무숲, 김제 금산사 벚꽃길도 빼놓을 수 없다. 물가를 따라 이어지는 길과 사찰로 이어지는 벚꽃길은 각각 다른 매력을 지닌다. 구이저수지는 물과 산이 만들어내는 차분한 풍경이 인상적이고, 금산사로 향하는 길은 고즈넉한 분위기 속에서 봄을 느끼기에 좋다.

고창 청보리밭 풍경. 마케팅센터 제공

조금 더 색다른 풍경을 찾는다면 시선을 들판과 호수로 넓혀보자. 임실 옥정호 작약꽃밭은 호수를 배경으로 화사한 꽃밭이 펼쳐져 사진 찍기 좋은 명소로 꼽힌다. 초록빛 봄을 느끼고 싶다면 고창 청보리밭이 제격이다. 바람을 따라 일렁이는 보리 물결은 벚꽃과는 또 다른 봄의 색을 보여준다.

부안 수성당 유채꽃밭. 마케팅센터 제공

진안 꽃잔디동산 풍경. 전북도 제공

노란 봄을 좋아한다면 부안 수성당 유채꽃밭이나 진안 꽃잔디 동산이 좋은 선택이다. 변산면 바다를 배경으로 펼쳐지는 유채꽃과 진안읍 산자락을 따라 퍼지는 꽃잔디는 각각 전혀 다른 분위기를 연출한다. 하루 일정으로 두세 곳을 엮어 이동해도 부담이 크지 않아 주말 코스로 적당하다.

군산 청남산 둘레길. 마케팅센터 제공

특정 축제를 목표로 떠나기보다, 그날그날 날씨와 개화 시기를 맞춰 가볍게 움직이는 것이 오히려 봄 여행을 더 즐기는 방법일 수 있다. 가까운 곳에서 꽃을 보고, 천천히 걸으며 잠시 머물거나 사진 몇 장 남긴 뒤 돌아오는 짧은 여정만으로도 봄 분위기는 충분히 기억에 남는다. 올봄은 전북에서, 자신만의 속도로 봄을 따라 걸어보는 게 어떨까.

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