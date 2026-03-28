“향교·서원 계승 발전 위해”… 전주시의회, 전통문화 지원 조례 제정

전북 전주의 소중한 문화유산인 향교와 서원의 전통문화를 체계적으로 계승·발전시키기 위한 제도적 기반이 마련됐다.

김원주 전주시의원.

전주시의회는 제428회 임시회에서 김원주 의원이 대표 발의한 ‘전주시 향교 및 서원전통문화의 계승·발전 및 지원 조례안’을 제정했다고 28일 밝혔다.

이번 조례안은 전주 지역 향교와 서원의 전통문화를 보존하고 활성화하는 데 필요한 사항을 규정하기 위해 마련됐다. 조례에는 향교·서원 전통문화 계승을 위한 시장의 책무 명시와 보조금 등 각종 사업 지원 근거 마련, ‘향교·서원 전통문화 발전 협의체’ 설치·운영 등이 주요 내용으로 담겼다.

전주시의회는 이번 조례 제정을 통해 전통 유교문화의 체계적 보존·활용과 지역 관광 자원으로서의 가치 제고에도 기여할 것으로 기대한다.

김원주 전주시의원은 “향교와 서원은 전주의 정신적 뿌리이자 중요한 문화 자산”이라며 “이번 조례가 전통문화를 현대적으로 계승하고 다음 세대에 온전히 전달하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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