“아이들 설레는 등굣길, 그 속엔 ‘맛있는 급식’이 있다”

학교 가는 아이들의 발걸음을 가볍게 만드는 것은 무엇일까.

우스갯소리로 ‘오늘 점심 메뉴’라는 말이 나올 만큼 학교급식은 아이들에게 단순한 한 끼 이상의 의미를 갖는다.

이 소중한 밥상을 지키기 위해 교육행정의 최일선에서 힘써온 김광섭 경남교원단체총연합회 회장이 그 공로를 인정받았다.

경남교총은 김광섭 회장이 대한영양사협회로부터 학교급식 교육 발전에 기여한 공로로 감사패를 받았다고 28일 밝혔다.

이번 수상은 단순히 직함에 따른 예우가 아니라 현장에서 영양교사들과 함께 호흡하며 급식 환경을 개선해온 김 회장의 ‘진심’이 닿은 결과라는 평가다.

이날 감사패를 전달한 김영숙 경남영양사회 회장은 “김광섭 회장은 안전하고 건강한 급식은 물론 급식 교육의 내실화를 위해 보이지 않는 곳에서 행정적 지원을 아끼지 않은 든든한 조력자”라며 감사의 마음을 전했다.

김광섭 회장의 ‘급식 사랑’은 어제 오늘 일이 아니라고 한다.

최은아 경남영양교사협의회 회장은 “김광섭 회장은 도내 학교의 식생활실 구축부터 우수 급식 사례 공모전 심사까지 세세한 부분에 손길을 뻗어왔다”며 “영양교사들의 열악한 근무 여건을 개선하기 위해 경남교육청과의 단체교섭 전면에 나서는 등 ‘밥상 만드는 사람들’의 권익 보호에도 앞장서 왔다”고 말했다.

김광섭 회장은 “아이들은 오늘 점심에 뭐가 나올까 기대하며 등교한다”며 “그 설레는 마음을 잘 알기에 우리 아이들이 더 건강하고 행복하게 식판을 마주할 수 있도록 앞으로도 직·간접적인 노력을 멈추지 않겠다”고 약속했다.

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