“한국 가면 꼭 먹는다”…외국인 사로잡은 ‘떡볶이 매운맛 챌린지’ [FOOD+]

세계적으로 K-푸드 열풍이 일고 있는 가운데, 한국의 대표 길거리 음식인 떡볶이가 ‘매운맛 챌린지’ 콘텐츠로 확산되며 외국인들 사이에서 인기를 끌고 있다.

유튜브 채널에 올라온 쇼츠 영상이 높은 조회수를 기록하며 인기를 끌고 있다. 유트브 쇼츠 캡처

27일 각종 소셜미디어 서비스(SNS)에서는 한국식 매운 떡볶이를 먹고 반응을 공유하는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다. 영상에는 떡볶이를 ‘한국에 방문하면 꼭 도전해봐야 할 음식’으로 소개하고 있다.

고추장을 적게 넣은 덜 매운 맛부터 캡사이신을 더한 ‘극강의 매운맛’까지 단계별로 도전하고, 이를 SNS에 인증하는 방식이다. 매운 소스에 버무린 떡을 먹으며 눈물과 땀을 쏟는 모습을 담은 콘텐츠는 높은 조회수를 기록 중이다. 또 “치즈를 넣으면 매운맛을 줄이면서 더 맛있게 즐길 수 있다”는 팁이 공유되기도 한다.

외국인들이 많이 찾는 떡볶이. 서울 도심 곳곳에서 쉽게 접할 수 있고, 다양하게 변형이 가능한 점이 소비를 이끄는 요소로 꼽힌다. 클립아트코리아 제공

떡볶이는 한국 대표 길거리 음식으로, 외국인 관광객들 사이에서 가장 인기 있는 음식 중 하나다.

최근 한 조사에 따르면, 서울을 방문한 외국인 관광객들이 가장 많이 소비한 음식 1위로 떡볶이(13.8%)가 꼽혔다. 김치나 불고기 등 전통적으로 널리 알려진 한식 메뉴를 제치고 차지한 결과로, 길거리 음식이 가진 접근성과 대중성이 크게 작용한 것으로 분석된다.

매운 떡볶이가 외국인들에게 본격적으로 인기를 끌기 시작한 데에는 한국 드라마와 예능 프로그램의 영향도 크다. 드라마 속 주인공들이 분식집이나 길거리에서 떡볶이를 먹는 장면이 노출되면서 해외 시청자들의 관심을 끌었고, 자연스럽게 ‘한국에 가면 꼭 먹어야 할 음식’으로 인식되기 시작했다.

전통적인 고추장 대신 짜장소스를 넣거나 현대적으로 재해석한 ‘치즈 떡볶이’, ‘로제 떡볶이’ 등 다양하게 변형이 가능한하다는 점과 저렴한 가격 역시 외국인들의 소비를 이끄는 요소다.

사진 = 클립아트코리아 제공

떡볶이 인기는 수출 지표로도 확인된다. 한국무역협회에 따르면 지난해 떡볶이 주재료인 쌀가공식품 수출액은 1억4595만달러(4만7333t) 역대 최대치를 기록했다. 매운맛 트렌드 확산과 함께 떡볶이 등 K-분식에 사용되는 소스류 수출도 증가세를 보이고 있다. 지난해 관련 소스류 수출액은 4억 1100만 달러로 전년 대비 4.6% 증가했다.

관광업계 한 관계자는 “SNS와 드라마를 통해 확산된 떡볶이 인기는 ‘한국 특유의 매운맛을 경험할 수 있는’ 음식으로 꼽히며 인기를 넓혀가고 있다”라며 “매운맛을 직접 경험해보고 SNS에 인증하는 과정 자체가 재미 요소로 여겨지면서 앞으로도 인기가 더 지속될 것으로 보인다”고 전망했다.

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