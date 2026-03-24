‘대전 참사’ 피해 키운 기름때·유증기 점검조차 안했다

74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업은 매년 자체 소방안전점검을 했지만 이번 화재 원인으로 지목되는 기름찌꺼기와 유증기 등은 점검항목에서 빠져 있었던 것으로 확인됐다.



24일 대전 대덕소방서 등에 따르면 2009년부터 2023년까지 지난 15년간 안전공업 화재로 소방당국이 출동한 사례는 7건에 불과했다. 안전공업 직원들은 “1년에 한 번꼴로 화재가 났지만 자체 진화한 후 소방서에 따로 신고는 하지 않았다”고 증언했다.

24일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조업체인 안전공업 주식회사 2일 차 감식에 나선 소방 당국 관계자들이 불에 탄 건물 안으로 진입하고 있다. 연합뉴스

발화 원인은 대부분 작업공정과 집진기 등에서 나온 기름때와 분진이었다. 2009년 1월에 발생한 화재는 천장에 있는 집진기 덕트 내 기름찌꺼기와 금속 가공 공정기(단조기)에서 발생하는 고열 때문이었다. 2012년 4월엔 집진 파이프 안에 있는 분진이 단조 작업 때 발생한 불티 탓이었다. 2017년 1월과 2019년 7월에는 마찰열에 의해 집진기 내부에 있는 분진에 불이 붙어 화재가 발생했다. 2023년에는 5월과 6월 두 차례 신고됐는데 집진기 덕트 청소 작업 중 불티가 슬러지에 떨어지고 레이저 용접기에서 발생한 불티가 집진기를 타고 이동해 불이 났다.



2023년부터 지난해까지 안전공업 자체 점검 결과를 보면 화재(연기)감지기·유도등 불량 등은 매년 지적됐다. 자체 점검 지표는 모두 32개 항목인데 화재를 급속히 키운 원인으로 지목되는 윤활유, 절삭유 찌꺼기, 유증기·환풍기 점검항목은 없다. 노조와 직원들이 작업환경과 빈번한 화재 위험성을 사측에 호소하며 개선해달라고 했던 항목은 점검 대상에서 빠져 있던 것이다. 소방 관계자는 “소방법상 소방설비 등을 점검하게 돼 있어 기름찌꺼기 등을 점검하지 않았다고 해서 위법은 아니다”고 설명했다.



피해를 키운 불법 증축은 관리 사각지대에 놓여 있었다. 사망자 14명 가운데 9명이 무단 증축된 헬스장(휴게실)에서 숨진 채 발견됐는데 관리감독 기관인 대덕구는 이 같은 사실을 알지 못했다. 소방당국 또한 화재 당일에서야 330㎡(100평) 규모의 휴게공간을 확인했다. 안전공업은 동관 건물뿐만 아니라 본관에도 불법 증축 시설을 마련했는데 구는 2024년 1월 인터넷 신문고(민원)에 올라온 제보로 현장점검에 나선 뒤 지난해 8월 이행강제금 1억8165만원을 부과했다.

이틀째 현장 감식에 들어간 경찰은 발화 원인과 구조적 문제 규명에 힘을 쏟고 있다. 안전공업 노조원 등을 참고인 조사하는 한편 생산 공정이나 작업환경 등에서 안전 문제나 위법 요소는 없었는지를 중점적으로 살펴 중대재해 원인을 규명할 방침이다. 노동당국은 손주환 안전공업 대표를 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 입건한 상태다.

하지만 중처법 위반 실제 형량은 ‘솜방망이’ 수준에 그치고 있어 보다 강력한 처벌이 필요하다는 지적이 나온다. 국회입법조사처의 ‘중처법의 입법영향분석’ 보고서에 따르면 중처법 시행(2022년 1월27일) 이후 재해자 수와 재해율은 증가했고, 사망자 수와 사망률에 변화가 없었다. 이 같은 현상 요인으로는 높은 집행유예 비율이 꼽힌다.

24일 사상자 74명이 발생한 대전 안전공업 공장 화재 참사의 원인을 밝히기 위해 안전보건공단, 노동당국, 소방이 현장 감식을 진행하고 있다. 뉴스1

판결문 검색 서비스 엘박스(Lbox)를 살펴본 결과 지난해 8월부터 올해 3월까지 중처법 위반(산업재해치사)으로 선고된 1심 재판은 35건이었는데, 실형이 집행된 건 2건뿐이었다. 보고서가 법 시행 이후부터 지난해 7월까지의 선고 형량을 분석했을 때도 49건 중 집행유예가 42건에 달했다. 2022년 법 시행 이후 이번 달까지 선고된 전체 84건 중 7건(8.3%)만 실형이 집행된 것이다. 7건에는 안전공업 화재 원인과 ‘판박이’인 아리셀 참사도 포함된다. 박순관 아리셀 대표는 지난해 9월 중처법 위반 등으로 징역 15년을 선고받았다.



사고 발생 닷새째인 이날 희생자 14명 가운데 일부의 빈소가 차려졌다. 이재명 대통령은 이날 열린 국무회의에서 “관계부처는 보상, 트라우마 치유, 유가족 지원 등 피해 대책을 세심하게 마련하고 위험 사업장에 대한 조사와 안전 관련 제도가 현장에서 제대로 작동하고 있는지 철저하게 점검해 달라”고 당부했다.

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