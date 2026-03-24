어르신 생활민원 ‘그냥 해드림’ 與 ‘착붙공약’ 1호

‘소확행’ 李 대선공약 확장판 추진
더불어민주당이 6·3 지방선거 승리를 위해 첫 민생 공약으로 생활불편 해결 공공서비스인 ‘그냥 해드림 센터’를 제시했다. 민주당은 이 같은 민생경제 밀착형 공약을 순차적으로 발표할 예정이다.
민주당은 24일 김태년 의원을 단장으로 한 ‘민생경제 대도약 추진단’을 출범하고 6·3 지방선거용 첫 정책 공약을 발표하는 ‘착!붙 공약 프로젝트’ 행사를 국회에서 개최했다. 2022년 대선 당시 이재명 후보가 ‘소확행(소소하지만 확실한 행복)’ 공약을 80∼90개 발표했는데 여기서 착안해 민주당도 이번 지방선거를 앞두고 민생경제에 가까운 공약을 발표하겠다는 취지다.
민주당 정청래 대표는 행사에 참석해 “당시 이 후보의 소확행 공약이 좋았다”며 “직접 느끼고 원하는 국민이 민주당에 제안하는 ‘참여형 정책 공약’이라 내용도, 형식도 매우 민주적일 것 같다”고 말했다.
1호 공약은 ‘그냥 해드림 센터’라고 이름 붙인 생활 민원 해결 서비스다. 형광등·전구 교체, 문고리·경첩·방충망 수리, 미끄럼방지 패드 설치 등 일상생활에서 작지만 혼자 해결하기 어려운 불편을 접수해 처리해준다. 65세 이상 노인을 대상으로 지원하며 독거노인이 아니라도 자녀와 떨어져 살거나 노인부부 같은 서비스 수요자는 모두 도움을 받을 수 있다.
이 공약은 이재명 대통령이 경기도지사 시절에 추진했던 ‘그냥드림센터’의 확장판으로, 주민에게 먹거리와 생필품을 지원하는 정책을 생활수리 영역으로 서비스를 확장한 것이다. 민주당에 따르면 이 같은 공약 제안이 200여건 접수돼 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지