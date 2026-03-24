‘항공사 기장 살해’ 피의자 신상 공개…49세 김동환

한때 직장동료였던 현직 항공사 기장을 흉기로 살해한 혐의로 구속된 전직 항공사 부기장 김동환(49·사진)의 신상정보가 사건 발생 일주일 만에 공개됐다.

부산 부산진구 소재 아파트에서 전 직장 동료였던 항공사 기장을 살해한 혐의로 구속된 김동환(49)의 신상정보가 24일 공개됐다. 사진은 김동환이 지난 20일 오후 부산 연제구 부산지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 부산지방검찰청으로 들어서는 모습. 공동취재

부산경찰청은 24일 오후 신상정보공개심의위원회를 열고, 김씨의 이름과 나이, 사진 등 신상정보를 공개하기로 결정했다고 밝혔다. 신상정보 공개 기간은 다음달 23일까지다.

심의위원회는 특정중대범죄 피의자 등 신상정보공개에 관한 법률 제4조에 따라 범죄의 잔인성과 중대한 피해, 충분한 증거, 공공의 이익에 모두 해당된다고 판단해 신상공개를 결정했다고 설명했다.

김씨는 지난 17일 오전 5시20분쯤 부산 부산진구 전포동 한 아파트에서 모 항공사 50대 기장 A씨를 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 범행 직후 또 다른 전직 동료이자 기장인 B씨를 살해하려고 경남 창원으로 이동했다가 범행이 여의치 않다고 판단해 울산으로 이동했다. 당시 B씨는 경찰의 신변보호를 받고 있어 화를 면했다.

부산에서 항공사 기장을 살해한 혐의로 24일 신상공개가 결정된 김동환. 부산경찰청 제공

이후 김씨는 울산으로 달아나 모텔에 숨어 있다가 추적한 경찰에 붙잡혀 부산으로 압송됐다. 그는 압송과정에서 취재진에게 “3년간 4명을 살해하려고 계획을 세워 준비했다”고 말했다.

김씨는 앞서 지난 16일 오전 4시40분쯤 경기 고양시 일산서구에서도 또 다른 기장을 살해하려다 미수에 그친 혐의도 받고 있다.

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