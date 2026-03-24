‘나눔의 삶’ 70대, 마지막 길도 장기기증

평소 봉사하며 이웃에게 나누기를 좋아했던 70대 여성이 삶의 마지막 순간에 장기기증을 통해 3명의 목숨을 살리고 하늘의 별이 됐다.



한국장기조직기증원은 지난달 6일 부산대병원에서 공말수(71)씨가 뇌사 장기기증으로 3명의 소중한 생명을 살렸다고 24일 밝혔다.



공씨는 지난달 4일 일을 마치고 퇴근하던 중 교통사고를 당해 급히 병원으로 이송됐으나 끝내 의식을 회복하지 못해 뇌사 판정을 받았다. 가족들은 남을 돕기 좋아했던 고인이 삶의 끝에서도 다른 생명을 살리길 원했을 것으로 생각해 장기기증을 결심했다. 공씨는 주말이면 절에서 등산객에 나눠줄 식사를 만드는 봉사를 하고, 주변에 어려운 사람을 보면 먼저 다가가 돕는 따뜻한 성품을 가졌다고 한다. 공씨의 아들 정현석씨는 “엄마, 우리에게 해준 모든 것들이 정말 고맙고, 사랑한다는 말 자주 하지 못한 것이 미안해요. 하늘나라에서 잘 지내고, 사랑해요”라고 마지막 인사를 건넸다.

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