콜롬비아 軍 수송기 추락… 최소 66명 사망

콜롬비아에서 128명을 태운 군용 수송기가 이륙 직후 추락해 최소 66명이 사망했다.



AP통신 등에 따르면 23일(현지시간) 오전 9시50분쯤 콜롬비아 남서부의 페루 접경지대이자 아마존 지역인 푸투마요주 푸에르토레기사모에서 군 수송기가 병력을 이송하기 위해 이륙하던 도중 추락했다.

절박한 수색 23일(현지시간) 콜롬비아 푸투마요주 푸에르토레기사모의 공군 수송기 추락 현장에서 군과 구조대원이 구조 작업을 벌이고 있다. 콜롬비아군은 이번 사고로 최소 66명이 사망했다고 밝혔다. 푸에르토레기사모=EPA연합뉴스

통신은 수송기에 육군 115명, 승무원 11명, 경찰 2명 등 총 128명이 탑승 중이었다고 전했다. 콜롬비아군 당국은 이 중 57명이 구조됐다고 설명했다.



군이 정확한 사고 원인을 조사 중인 가운데, 카를로스 페르난도 실바 공군 사령관은 “기체에 문제가 생겨 공항에서 2㎞ 떨어진 지점에 추락했다”고 밝혔다. 소방당국 관계자는 현지 매체에 비행기가 이륙 직후 활주로 끝부분에 충돌한 것으로 추정되며, 추락하는 과정에서 날개가 나무에 부딪히며 피해가 커진 것으로 보인다고 설명했다.



사고가 난 수송기는 록히드마틴사의 ‘허큘리스 C-130’으로, 1950년대 출시된 노후 기종이다. 콜롬비아는 1960년대 말 이를 도입했다. AP통신은 군사 전문가를 인용해 이번에 추락한 수송기가 2020년 미국이 콜롬비아에 기증한 기체로, 2023년 엔진과 주요 부품 교체 등 정밀 점검을 거쳤다고 보도했다. 록히드마틴 대변인은 콜롬비아 정부의 사건 조사에 적극적으로 협조하겠다고 밝혔다. 이 기종은 노후한 탓에 사고가 잇따르고 있다. 지난달 말에도 볼리비아 공군 소속 허큘리스 C-130 한 대가 인구 밀집 지역인 엘 알토시에 추락해 20명이 숨지고 30명이 다쳤다.



구스타보 페트로 콜롬비아 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 “결코 일어나지 말았어야 할 이 끔찍한 사고에서 사망자가 없기를 바란다”고 밝혔다. 이어 자신이 추진해 온 군 현대화가 관료주의로 인해 지연됐다며 “젊은이들의 생명이 달린 문제인 만큼 (군 현대화) 지체는 더 이상 용납하지 않겠다”고 강조했다.

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