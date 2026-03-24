HD현대, 해양 AI 자율운항 실증 나선다

HD현대가 해양 인공지능(AI) 자율운항 기술을 활용한 선박 사고 예방 체계 구축에 나선다.

HD현대는 24일 전라남도청에서 조선 부문 계열사인 HD현대삼호, 아비커스와 전라남도, 한국해양교통안전공단(KOMSA), 국립목포대학교와 ‘전라남도 해양 AI 자율운항 실증 클러스터 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

(사진 오른쪽부터) 임도형 아비커스 대표, 김재을 HD현대삼호 대표, 강위원 전남부지사, 송하철 국립목포대 총장, 김준석 KMOSA 이사장. HD현대 제공

이번 협약은 전체 해양 선박 사고의 80% 이상을 차지하는 소형 선박의 안전 인프라를 구축하기 위한 것이라는 게 HD현대의 설명이다.

협약에 따라 전라남도는 목포·여수·고흥·완도 등 주요 해역을 실증 공간으로 제공하고, AI 데이터센터와 연계한 데이터 수집·활용을 지원한다. 한국해양교통안전공단은 선박안전성 검증과 기술 표준화를 맡고, 국립목포대는 자율운항 기술 연구와 전문인력 양성을 담당한다.

HD현대는 지역 특성에 맞춘 AI 기반 자율운항 솔루션 개발과 실증을 주도한다는 계획이다. 아비커스는 소형선박 특화 AI 충돌예방 시스템과 데이터 관리 체계 구축, HD현대삼호는 실증 선박에 대한 AI 기자재 적용과 양산 기반 조성을 맡는다.

참여 기관들은 이번 협력을 통해 기술 검증부터 검사·표준화, 인력 양성, 산업화까지 이어지는 해양 AI 자율운항 생태계를 구축하고, 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.

김재을 HD현대삼호 대표는 “기술 개발을 넘어 산업 생태계 조성에도 힘을 보태겠다”고 밝혔다. 임도형 아비커스 대표는 “실증 데이터를 기반으로 AI 시스템 고도화와 표준화를 추진하겠다”고 말했다.

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