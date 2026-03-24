임금근로자 평균 대출 5275만원 역대 최대

2024년 임금근로자 개인 대출 잔액이 2년 연속 증가하며 역대 최대치를 기록했다. 주택담보대출이 11% 이상 증가하면서 전체 대출에서 차지하는 비중이 40%를 넘었다.



24일 국가데이터처의 ‘일자리행정통계 임금근로자 부채’에 따르면 2024년 기준 임금근로자 개인 평균대출은 전년 대비 2.4% 증가한 5275만원으로 집계됐다. 2017년 통계 작성 이래 최대치다.

서울 시내 한 은행 대출창구 모습. 연합뉴스

부채 증가세를 주도한 것은 주택담보대출로 전년 대비 11.1% 증가한 2265만원으로 집계됐다. 신용대출은 2.4% 감소한 1129만원, 주택 외 담보대출은 4.5% 감소한 1676만원이다. 주택담보대출이 전체 대출에서 차지하는 비중은 42.9%로 전년(39.5%)보다 늘었다.



주택 유형별로 보면 아파트 거주자의 대출은 6445만원으로 2.9% 증가했지만, 단독주택(-1.4%), 연립·다세대(-1.0%), 오피스텔·기타(-0.3%) 거주자 대출은 모두 감소했다.



연령대별로 보면 29세 이하(1572만원·-1.8%)의 대출이 나홀로 감소했다. 40대가 5.1% 늘어난 8186만원으로 가장 많았고, 30대(7153만원·2.5%), 50대(6085만원·1.5%), 60대(3764만원·0.5%), 70세 이상(1859만원·0.3%) 순으로 뒤를 이었다.



금융기관별로는 은행 대출이 4.7% 증가한 반면 비은행 대출은 1.8% 감소했다.



연체율은 0.53%로 전년보다 0.02%포인트 높아졌다. 아파트 거주자의 연체율이 0.30%로 가장 낮았고, 단독주택 거주자는 1.49%로 아파트 거주자의 5배에 달했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지