‘25살’ 공항철도, 누적 이용객 12억명… 공항교통 핵심 인프라

인천국제공항과 서울역을 잇는 공항철도 누적 이용객이 12억명에 육박했다. 최근 하루 최다 이용객 37만1266명을 기록하는 등 공항 접근 교통수단으로서의 위상을 한껏 높였다.

24일 공항철도㈜에 따르면 2007년 1단계 김포공항∼인천공항 개통을 시작으로, 2010년 서울역부터 전 구간이, 2018년 인천공항2터미널역 연장까지 단계적 노선을 확장했다. 국가 핵심 교통망으로 성장하며 이달 23일 창립 25주년을 맞았다. 현재까지 총이용객 11억9000만명을 기록하며 개통 대비 이용객 22.3배, 운임 수입 15.2배 각각 증가한 것으로 나타났다.

이런 성장은 최고 수준의 안전관리 체계를 기반으로 이뤄졌다고 자체 평가했다. 2014년 철도안전관리체계 승인 이후 안전보건경영시스템(KOSHA-MS), 재해경감 우수기업, 건강증진활동 우수사업장 등 각종 인증을 지속적으로 갱신해 왔다. 특히 ‘재난대응 안전한국훈련’ 7회 연속 우수기관 선정과 함께 2024·2025년 국토교통부 ‘철도안전 우수운영자’ 영예를 안았다.

공항철도는 한 단계 더 도약한다는 계획이다. ‘최고 안전’과 ‘고객 감동’을 최우선 가치로 △안전사고 및 운행장애 제로(Zero) △정시운행률 99.99% △정부 안전평가 4개 분야 A등급 △영업수입 1600억원 달성에 전사 역량을 집중하고 있다. 아울러 일본, 대만 등 해외의 주요 철도 운영기관과 협력으로 글로벌 네트워크를 강화한다.

박대수 공항철도 사장은 “지난 25년은 단순한 수송 실적의 성장이 아닌 안심하고 이용할 수 있는 철도를 만들어 온 과정이었다”며 “고객이 실제 체감하는 편의와 서비스 품질을 더욱 끌어올려 대한민국 공항교통의 기준으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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