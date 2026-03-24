르노코리아, 부산공장에 전동화 추가 설비 투자

르노코리아가 부산시와 르노코리아 부산공장 전동화 추가 설비 투자를 위한 업무협약을 맺었다.

르노코리아는 24일 부산시와 ‘르노코리아 부산공장 전기동력자동차 생산시설 구축에 대한 업무협약식’을 전날 부산시청에서 진행했다고 밝혔다.

니콜라 파리 르노코리아 사장(왼쪽)과 박형준 부산시장이 지난 23일 부산시청에서 진행된 ‘르노코리아 부산공장 전기동력자동차 생산시설 구축에 대한 업무협약식’에서 기념 촬영을 하고 있다. 부산광역시 제공

이번 업무협약은 지난해 ‘APEC CEO SUMMIT KOREA 2025’에서 발표한 신규 투자 계획의 하나로, 르노코리아는 부산공장에서 전동화 모델의 생산 확대를 위한 추가 설비 투자를 진행할 예정이다. 협약식에는 니콜라 파리 르노코리아 사장과 박형준 부산시장 등이 참석했다.

앞서 르노코리아는 지난해 초 부산공장이 하나의 혼류 생산 라인에서 내연기관과 하이브리드 차량은 물론 최신 순수 전기차도 생산할 수 있도록 총 68개의 설비를 새로 구축했다. 이를 통해 현재 부산공장에서는 ‘필랑트’, ‘그랑 콜레오스’, ‘아르카나’ 등 하이브리드 모델들을 중심으로 순수 전기차인 ‘폴스타 4’도 함께 생산 중이다. 이번 추가 설비 투자가 완료되면 부산공장의 전동화 모델 생산 역량은 더욱 강화될 전망이다.

르노코리아 부산공장은 하나의 생산 라인에서 최대 4개 플랫폼, 8개 차종을 혼류 생산할 수 있으며, 르노 그룹의 핵심 생산 거점 역할을 수행해 오고 있다, 최근 르노 그룹이 발표한 새로운 중장기 전략 ‘퓨처레디 플랜’에서도 유럽 외 글로벌 시장 강화를 위한 5대 글로벌 허브로 언급되며 ‘메이드 인 부산’의 중요성이 더욱 주목받고 있다고 르노코리아는 설명했다.

또 이번 협약에서 부산시는 부산에서 만들어 국내는 물론 세계 시장으로 수출하는 르노의 글로벌 플래그십 크로스오버 ‘필랑트’의 부산시 관용차량 구매를 검토하고 있다고 밝혔다. 르노 필랑트는 새로운 E세그먼트 크로스오버 모델로, 시스템 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, 인공지능(AI) 기반의 첨단 커넥티비티 서비스 등을 갖췄다.

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