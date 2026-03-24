세계적 디자이너 부산에 모인다...2028 WDC 부산 국제컨퍼런스 개최

부산시는 24일 오후 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산 국제컨퍼런스’를 개최한다고 밝혔다.

이날 행사는 세계디자인수도 부산의 비전과 추진 방향을 국내외에 공유하고, 글로벌 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 학술 논의를 넘어 2028 세계디자인수도 부산의 실행 기반을 마련하는 협력 플랫폼으로 기획됐으며, 동서대 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계를 통해 산·학·연 협력 기반을 확산하는데 의미가 있다고 시는 강조했다.

2028 세계디자인수도 부산 국제컨퍼런스 포스터. 부산시 제공

컨퍼런스는 개회식, 기조연설, 주제 발표 및 패널 토의, 전문 세션 등으로 구성됐고, 세계디자인기구(WDO) 전 회장과 글로벌 디자인 기업 대표, 해외 대학 총장 등이 ‘디자인을 통한 도시의 회복과 연결’을 주제로, 도시 문제 해결을 위한 디자인의 역할과 정책 방향을 논의한다.

먼저 토마스 가비 WDO 전 회장이 ‘회복 탄력성과 연결성을 갖춘 도시 디자인’을 주제로 기조연설을 한다. 이어 상하이공정기술대 로 용치 총장과 티모시 제이콥 옌센 수석디자이너가 각각 ‘디자인 기반 사회혁신 생태계’와 ‘가치 지향적 디자인과 국가 경쟁력’을 주제로 발표한다.

발표와 토론에서는 장동선 궁금한 외연구소 대표와 김주연 홍익대 교수, 안지용 LG공간연구소장 등이 융합적 관점에서 도시 문제 해결 방안을 논의한다. 전문 세션에서는 왕담 샤오펑 에어로 부사장과 오쿠무라 미유키 시나모롤 디자이너가 다양한 사례를 공유한다.

시는 이번 국제컨퍼런스를 통해 △세계디자인수도 부산의 글로벌 위상 제고 △도시브랜드 가치 확산 △국내외 전문가 네트워크 구축 △시민 참여 기반 확대 등 다양한 효과를 기대한다.

박형준 시장은 “이번 국제컨퍼런스는 세계디자인수도 부산이 나아갈 방향을 국내외 전문가들과 함께 모색하는 중요한 출발점”이라며 “디자인을 통해 시민의 삶을 변화시키고, 부산이 세계적인 디자인 도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 시는 지난 23일부터 28일까지를 ‘2028 세계디자인수도 부산 디자인 주간’으로 지정하고, 시민 참여형 프로그램을 운영한다. 특히 26일 시청 로비와 도모헌에서 ‘2028 세계디자인수도 부산 시민공감 라운지’와 공식 인스타그램 개설을 기념한 론칭 이벤트를 개최한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지