“한사람당 두장밖에 못 사요”…‘쓰레기봉투’ 사재기까지 등장

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 비닐과 플라스틱 원료가 되는 나프타 수급에 비상이 걸렸다. 일각에선 비닐·플라스틱 제품 대란 우려에 사재기까지 등장했다. 정부는 시장 혼란이 발생하지 않도록 관리하겠다고 밝혔다.

사회관계망서비스(SNS) 등에서 종량제 봉투 재고 부족 우려에 미리 구매했다는 내용의 글이 공유되고 있다. 스레드 캡처

24일 한국프라스틱공업협동조합연합회에 따르면 중동 전쟁 직후 실시한 설문조사에서 응답 기업 37곳 중 71.1%는 공급사인 석유화학 기업으로부터 합성수지 공급 축소 및 중단 가능성을 안내받았다. 원료 가격 인상 통보를 받은 업체도 92.1%에 달했다.

이중 석유화학제품인 나프타는 원유 정제 과정에서 분리돼 나오는 탄소화합물로, 플라스틱·비닐 등 대다수 석유화학 제품에 사용된다. 국내로 수입되는 나프타의 54%는 호르무즈 해협을 거친다. 중동전쟁 직후 이란이 해당 해협을 봉쇄하면서 나프타 수급이 어려워지고 나프타로 생산되는 다른 소재들 가격도 급등하고 있다. 한국석유공사 유가정보시스템을 보면 지난 1월 첫 주 배럴당 56.9달러(약 8만6000원)이었던 나프타 국제가격은 지난주 129.7달러(약 19만6500원)로 약 127.9% 급등했다.

생산 업체들도 비상에 걸렸다. 대형 석유화학 업체들은 이미 나프타분해시설(NCC) 가동을 중단했거나 생산량 조절에 들어갔다. 이날 LG화학은 나프타 공급이 원활해질 때까지 여수산단 내 NCC 2공장을 멈춘다고 밝혔다. 종량제봉투 제조업체들도 원료 재고가 약 1달 치만 남은 상황이라고 전했다.

종량제봉투 품절 안내문. 종량제닷컴 홈페이지 캡처

소비자 불안도 커지고 있다. 사회관계망서비스(SNS) 등에는 “마트 몇 군데 돌아다녀도 종량제 봉투가 없어 못 샀다” “종량제 봉투 사러 갔다가 일인당 2개라고 해서 깜짝 놀랐다” “종량제 대란이라 편의점 여러 곳 돌면서 몇십 장 확보했다” 등의 게시글이 잇따라 올라왔다. 실제 종량제봉투를 판매하는 ‘종량제닷컴’은 홈페이지에 “최근 국제 정세의 영향으로 종량제봉투 제작부터 수급 및 입고 일정이 원활하지 못합니다”라는 공지를 내걸었다.

시민 불안이 확산하자 산업통상부는 전날 정부세종청사에서 브리핑을 열고 나프타 등 에너지 수급 방안을 발표했다. 특히 공급망지원센터를 운영해 국민 생활에 밀접한 30~40개 핵심 품목을 집중적으로 감시한다고 밝혔다.

박동일 산업부 산업정책실장은 “특정 품목의 위기가 과대 대표돼 시장 혼란이나 사재기가 발생하지 않도록 꼼꼼하고 차분하게 관리해 나갈 것”이라며 “상황 변화에 따라 관리 품목을 유연하게 확대하겠다”고 말했다.

서울시도 전날 비상경제대책회의를 통해 종량제 쓰레기봉투 생산·유통 과정을 점검한다고 밝혔다. 기후에너지환경부도 최근 지방자치단체에 공문을 보내 종량제 봉투 재고량 파악을 지시했다.

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