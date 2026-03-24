낮 최고 19도 포근한 봄날씨…미세먼지 ‘나쁨’ [오늘날씨]

24일 화요일 낮 기온이 최고 19도까지 오르는 등 포근한 봄 날씨가 이어지겠다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

완연한 봄날씨를 보인 지난 23일 서울 청계천을 찾은 시민들이 활짝 핀 산수유꽃 아래에서 산책을 하고 있다. 뉴시스

이날 기상청에 따르면 강원내륙·산지와 충북, 경북권내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 안팎이 되겠고, 당분간 낮과 밤의 기온차가 15~20도로 크겠다.

이날 아침 최저기온은 -1~9도, 낮 최고기온은 13~19도가 되겠다. 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 7도, 인천 7도, 수원 5도, 춘천 0도, 강릉 5도, 청주 5도, 대전 5도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 4도, 부산 9도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 17도, 인천 14도, 수원 17도, 춘천 18도, 강릉 16도, 청주 18도, 대전 19도, 전주 17도, 광주 19도, 대구 17도, 부산 16도, 제주 17도다.

경기동부와 강원내륙·산지, 경북권내륙을 중심으로 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다. 농작물 관리에 신경 써야겠다.

건조특보가 발효된 일부 수도권과 강원도, 충북, 대전, 경북권, 광주, 제주도산지는 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있겠다.

미세먼지 농도는 수도권·세종·충남·전북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

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