이수희 강동구청장 “인구 50만 도시에 콘텐츠 채워… 동부 수도권 중심지로 발돋움” [서울 구청장에 묻다]

“인구 50만명이 넘는 대도시인 강동구는 앞으로 중장기적인 계획을 통해 도시 안에 콘텐츠를 채워나갈 것입니다.”



이수희 서울 강동구청장은 복지, 문화 등 시민 삶의 질적 향상을 위한 정책을 강조하며 이같이 밝혔다. 유입된 인구가 정착하고, 이곳에서 세대를 이어갈 마음이 들 정도의 살기 좋은 도시를 만들어야 한다는 것이다. 최근 강동중앙도서관에서 만난 이 구청장은 “올림픽파크포레온 등 대규모 재개발, 재건축이 이뤄지며 인구가 늘어난 만큼 도시의 면적 대비 인구밀도도 높아졌다”며 “그에 맞는 요구와 콘텐츠가 충족돼야 진짜로 살기 좋은 도시가 된다”고 강조했다.

이수희 서울 강동구청장은 “강동은 도시 성장과 삶의 여유가 함께하는 도시”라며 “구민들에게 말해왔던 ‘강동에 터를 잡아 삼대가 복받게 하겠다’는 약속을 지킬 것”이라고 말한다. 강동구 제공

서울 자치구 공공도서관 최대 규모인 연면적 1만2056㎡ 규모의 강동중앙도서관은 이 구청장의 철학과 세심한 구상이 묻어났다. 12만3075권에 달하는 장서는 물론 LP 감상 공간 ‘소리곳’, 미술전시가 열리는 ‘열린 미술관’, 어린이 작업실 ‘모야’까지 갖춘 이곳은 구민 인문예술에 돌봄 기능까지 갖춘 복합 문화공간으로 자리했다. 지난해 8월 말 정식 개관 이후 147일 만에 49만2733명이 다녀갔으며 대출권수는 30만263권에 달한다.



이 구청장은 고전들로 채운 독서 몰입 공간 ‘카르페 디엠’을 소개하며 “책에 대한 관심은 있는데 어떤 것부터 시작해야 할지 모르는 사람들을 위한 이정표같이 꾸민 공간”이라고 설명했다.



서울 25개 자치구 가운데 네 번째로 인구 50만 대도시로 도약한 강동구의 ‘성장’은 민선 8기 중 약 3만5000세대 이상의 재건축·재개발 사업이 추진 또는 계획 단계에 있는 것과 무관치 않다. 이 구청장은 “재정비 사업은 단순한 주택 공급을 넘어 도시 전체에 활력을 높이는 과정”이라며 “주거 환경 개선뿐 아니라 상권 변화, 교통 수요 증가, 생활 인프라 확충 등 도시 전반의 변화를 동반한다”고 말했다.

구의 규모가 커짐에 따라 이 구청장이 최근 주의 깊게 살피는 분야는 교통이다. 올림픽파크포레온 등 대규모 아파트 입주와 함께 고덕비즈밸리 조성으로 출퇴근 시간대 교통 수요가 빠르게 증가하고 있기 때문이다. 구는 지난해 12월 고덕비즈밸리 출퇴근 시간대 혼잡도 개선을 위해 출근 맞춤버스 8333번을 신설했다. 또 지난해 3월 올림픽파크포레온 입주에 따라 시내버스(3323번) 노선을 단지 내까지 연장해 대중교통 접근성을 높였다.

복지 분야에선 보육을 세심하게 살피고 있다. 이 구청장은 “보육 정책은 정주 여건을 만드는 데 핵심 정책”이라며 “대표적인 게 ‘강동형 교사 대 아동비율 개선사업’”이라고 전했다. 강동형 교사 대 아동비율 개선사업은 2023년부터 어린이집 교사 1인당 아동 수를 법정 기준보다 낮춰서 운영하는 사업이다. 만 0세반은 교사 1명당 영아 2명으로, 3세반은 10명 이하로 낮춰 운영하는 13개소 어린이집에 보육교사 인건비를 전액 구비로 지원해 왔다. 올해는 0세반 국고보조사업 지원까지 더해져 지원대상이 63개소로 늘었다.



한강을 낀 천혜의 자연 환경은 강동의 잠재력이다. 강동구 한강변은 한강과 산림이 직접 맞닿아있는 특징을 갖고 있다. 암사생태공원과 고덕수변생태공원 등은 수변 습지와 숲이 어우러져 다양한 동식물이 서식한다. 그간 잠실 수중보와 암사취수장이 위치해 상수원보호구역, 개발제한구역, 군사보호구역, 생태경관보전지역 등 다양한 규제가 겹치며 개발이 제한돼 왔지만, 구는 ‘강동 한강 그린웨이’ 사업을 통해 친환경적 정비에 나선다는 방침이다. 임기 마무리 단계에 접어들었지만, 이 구청장은 여전히 강동의 미래에 대한 큰 그림을 그리고 있다. 이 구청장은 “50만 인구 대도시 강동이 서울 외곽이라는 인식에서 벗어나 동부 수도권의 생활·산업·교통을 연결하는 중심지로서 발돋움할 최상위 도시계획인 ‘2040 강동 그랜드 디자인’을 마련했다”고 소개했다. 그는 “2040년 강동은 주거·교통·일자리·자연·생활 인프라가 한쪽으로 치우치지 않고 조화를 이루는 균형 도시가 될 것”이라며 자신감을 내비쳤다.

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