李대통령 “국방은 우리 스스로 최종 책임져야”

이재명 대통령이 23일 “국방은 누구에게도 맡겨서는 안 될, 우리 스스로가 완벽하게 최종적으로 책임져야 될 핵심”이라며 자주국방을 통합방위의 핵심으로 꼽았다. 중동 사태의 여파로 주한미군 자산 반출 등 국내 안보에 대한 불안감이 커지는 상황에서 자주국방의 중요성을 재차 강조한 것이다.

이재명 대통령이 23일 청와대 영빈관에서 열린 제59차 중앙통합방위회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 중앙통합방위회의를 주재하고 “어떤 상황에 처하더라도 누구의 도움도 받지 않고 스스로, 우리 스스로를 지킬 수 있도록 해야 한다”며 “외부의 어떤 지원도 없는 상태에서 우리 스스로를 지켜낼 수 있어야만 한다”고 말했다. 이 대통령은 이어 “우리는 얼마든지 그렇게 할 수 있는 역량이 있다. 자신감을 확고하게 가져야 할 때”라면서 방위력과 방위산업 등 “모든 요소를 종합해 우리 스스로 자신감도 갖고, 스스로 어떤 악조건에도 우리 스스로를 지킬 수 있도록 체계를 정비하고 대비해야겠다”고 주문했다. 이 대통령이 이처럼 자주국방을 강조한 것은 최근 중동 상황과 연관돼 주한미군의 전략자산 일부가 이동한 정황이 포착돼 국민 불안이 높아진 상황 등을 고려한 것으로 풀이된다.



이 대통령은 “국제 정세가 매우 복잡하고 유동적”이라며 “이럴 때일수록 국가 단위 통합방위 체제가 어느 때보다 중요하다”고 강조하기도 했다. 이 대통령은 “오늘날의 국제 안보 정세는 그 어느 때보다 복잡해지고 있다. 군사적 위협뿐 아니라 사이버 공격·테러·기후위기·재난과 같은 비군사적 위협에도 비상하게 대응해야 하는 상황”이라며 “민·관·군·경·소방 등 모든 방위 요소가 유사시에 한 몸처럼 일사불란하게 대응할 수 있어야 국가와 국민을 지켜낼 수 있다”고 말했다. 이어 “각각의 주체들이 전문성과 실력을 기르는 것도 중요하지만 서로 유기적인 협조 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다”며 “국가 안보의 가장 중요한 부분은 결국 국민의 통합방위 능력이라고 할 수 있을 텐데 그중에서 가장 중요한 것은 역시 국방”이라고도 말했다.

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