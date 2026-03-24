[경제 단신] 삼성SDS, 국내 첫 B300 GPU 서비스 외

삼성SDS, 국내 첫 B300 GPU 서비스

삼성SDS가 엔비디아 최신 그래픽처리장치(GPU) ‘B300’ 기반 클라우드 서비스(사진)를 국내에서 처음으로 선보였다고 23일 밝혔다. ‘삼성 클라우드 플랫폼(SCP)’을 통해 고객사에 B300 GPU 구독형 서비스(GPUaaS)를 제공한다. AI 모델 개발이 학습에서 추론 영역으로 확대되면서 높아진 고성능 컴퓨팅(연산) 수요에 대응하기 위한 전략이다. 삼성SDS는 2021년 A100, 2023년 H100 기반 GPUaaS를 도입한 데 이어 B300으로 서비스를 확대해 기업용 AI 인프라 시장 공략을 강화하고 있다. 올해 3분기에는 인프라 비용 없이 사용한 만큼 비용을 지불하는 ‘서버리스 추론 서비스’와 AI 모델을 자동으로 분산 학습시키는 ‘AI 학습 서비스’도 출시한다.

현대차·기아, 원격 제어 ‘카투홈’ 서비스

현대차·기아는 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 집 안에 있는 생활가전을 원격으로 제어할 수 있는 ‘카투홈’(Car-to-Home) 서비스(사진)를 선보인다고 23일 밝혔다. 기존 ‘홈투카’(Home-to-Car)에 이어 카투홈 서비스를 통해 이동과 거주 공간이 하나로 이어지는 고객 경험을 선사한다는 취지다. 카투홈 서비스는 삼성전자와의 협업을 기반으로 제공된다. 차량의 커넥티드 카 서비스를 통해 삼성전자의 스마트홈 플랫폼인 ‘스마트싱스’(SmartThings)와 연동돼 차량과 스마트홈을 실시간으로 연결, 차 안에서도 에어컨·공기청정기·로봇청소기 등 가전기기를 관리할 수 있다.

지역 인재 육성 ‘카카오 AI 돛’ 출범

카카오 그룹은 4대 과학기술원인 한국과기원(KAIST), 광주과기원(GIST), 대구경북과기원(DGIST), 울산과기원(UNIST)과 손잡고 지역 인공지능(AI) 인재와 기업을 육성하는 ‘카카오 AI 돛’을 설립한다고 23일 밝혔다.(사진) 카카오가 지난해 발표한 500억원 규모 AI 육성 기금을 기반으로 진행하는 지원 사업이다. 비수도권 지역의 AI 생태계를 구축하는 게 목표고, 2030년까지 AI 창업팀 100개를 발굴, 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 키울 계획이다. 4대 과기원의 딥테크 역량 사업화와 인재들의 창업도 지원한다.

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