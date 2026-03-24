‘항공·철도 연계’ 부산모항 크루즈 띄운다

국내 최초로 항공과 철도를 연계한 ‘항공·철도·크루즈’ 방식의 크루즈 선박이 부산에서 본격 운영된다.



부산항만공사(BPA)는 24일 부산항에 국제공항·고속철도(KTX) 연계 럭셔리 크루즈선인 프랑스 크루즈 선사 포낭의 ‘르 소레알호’가 입항한다고 23일 밝혔다.



공사에 따르면 항공·철도·크루즈는 해외 크루즈 승객이 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 KTX와 비행기 등을 이용해 부산으로 이동한 다음 크루즈선에 승선하는 방식이다. 기존 인천국제공항으로 입국해 수도권 인근 항만에서 곧바로 크루즈에 탑승한 반면 이번 프로그램은 서울과 부산을 연계한 체류형 관광일정을 포함해 지역 간 연계 효과를 높인다는 점에서 차별화된다.



최대 200명의 승객이 탑승할 수 있는 르 소레알호는 1인당 승선 요금이 1만달러(약 1500만원) 이상으로, 5성급 호텔 수준의 선내 서비스를 제공하는 고급형 선박이다. 이달부터 5월까지 부산과 오사카를 모항으로 총 4차례에 걸쳐 기항한다. 르 소레알호의 승객들은 인천공항을 통해 입국해 서울에서 관광과 숙박을 한 뒤 KTX를 타고 부산으로 이동해 자갈치, 감천문화마을, 기장 용궁사 등 관광 프로그램을 체험하고 크루즈선에 탑승할 계획이다. 또 일본 오사카에서 출발한 크루즈를 타고 부산에서 하선하는 승객들은 부산 관광과 숙박을 진행한 뒤 인천국제공항을 통해 출국하게 된다.

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