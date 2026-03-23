명태균 “허위사실 유포”…신용한 고소

‘정치 브로커’로 알려진 명태균씨가 지난 대선 당시 이른바 '명태균 보고서' 의혹을 폭로한 신용한 더불어민주당 충북지사 예비후보를 고소했다.

명태균씨. 연합뉴스

명씨는 23일 충북 청주흥덕경찰서에 명예훼손·공직선거법 위반 혐의로 신 예비후보에 대한 고소장을 제출했다. 명씨는 고소장 제출에 앞서 기자회견에서 “신 예비후보가 방송 등에서 ‘공익제보자다’ ‘명태균이 여론조사를 조작했다’고 주장했지만 이는 사실이 아닌 거짓”이라 말했다.

명씨는 여론조사 조작 의혹과 관련해 “자신은 전혀 관여하지 않았다. 다른 사람이 한 걸 저에게 뒤집어씌웠다”고 강조했다. 또 “신 예비후보에게 사실이 아님을 여러 차례 설명하고 관련 자료와 재판 판결문까지 보냈지만 같은 주장을 반복했다”며 “고의적인 허위사실 유포”이라고 덧붙였다. 그는 김태영 전 미래한국연구소장과 강혜경 전 미래한국연구소 부소장 간 대화 녹취록과 각서도 공개했다.

앞서 창원지법은 지난 2월 명 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 증거은닉교사 혐의에 대해서는 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.

이에 대해 신 예비후보는 “명씨의 허풍이 맞을지, 저의 자료와 진실이 맞을지 국민이 현명하게 판단할 것이라 믿는다”며 “경선을 앞둔 정치 공작적 구태를 강력히 규탄한다”고 했다. 그러면서 “다음 날 강혜경·김태열씨와 함께 합동 기자회견을 통해 입장을 명백히 밝히겠다”고 전했다.

예비후보는 지난해 미래한국연구소의 미공표 여론조사가 지난 20대 대선 당시 윤석열 캠프의 회의자료로 활용됐다고 폭로한 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지