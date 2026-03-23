한혜연 20㎏ 감량 비결 공개 "위고비 의혹 열 받아"

스타일리스트 겸 방송인 한혜연이 다이어트 성공 비결에 관해 얘기했다.

22일 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에는 '드디어 이사한 슈스스, 옷 대신 꿀템으로 가득 채운 집. 용산구 한남동 28평 아파트'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 한혜연은 자신이 거주하는 아파트를 소개하면서 평소 식단에 대한 이야기를 나눴다.

한혜연은 "저는 보통 하루에 두 끼 먹는다"며 "다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다. 그러면 2주 정도만에 3~4㎏가 쭉 빠진다"고 말했다.

이어 "그렇게 2년 6개월 동안 20㎏를 감량했다"며 "주변에서 주사를 맞았냐고 묻던데 너무 열 받는다"고 했다.

한혜연은 냉장고를 열며 "아이스크림도 건강하게 먹고 싶어서, 생과일 주스를 얼려 먹는다"라며 생과일 주스로 만든 자신만의 아이스크림도 소개했다.

현관에서 러닝화를 본 진행자는 "그렇게 달리기를 하시던데, 괜히 관리의 신이 아니다. 너무 날씬하다"며 감탄했다.

<뉴시스>

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