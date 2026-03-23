‘광화문’ 공연 마친 BTS, ‘제인 로우 쇼’서 새 앨범 ‘ARIRANG’ 이야기 공개

최근 광화문 공연을 마친 그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 20일 Apple Music 프로그램 ‘제인 로우 쇼’에서 새 앨범 ‘ARIRANG’ 이야기 공개했다는 소식이 전해졌다.
방탄소년단은 지난 20일 Apple Music 프로그램 ‘제인 로우 쇼(The Zane Lowe Show)’에 출연해 새 앨범 ‘ARIRANG’과 관련한 다양한 이야기를 나눴다.
이번 인터뷰는 제인 로우가 서울 용산 하이브 사옥에서 멤버들과 직접 만나 진행되었으며, 오랜 기다림 끝에 재개한 음악 활동과 앨범 제작 과정, 군 복무를 마친 후 팀으로서 느낀 감정, 그리고 서로 간의 깊은 유대감을 중심으로 이야기가 이어졌다.
멤버 진은 “이번에 멤버들하고 미국에서 같이 살면서 굉장히 오랜 기간 동안 같이 밥도 먹고 되게 정해진 시간에 뭔가를 할 수 있다는 게 너무 즐겁고 행복했다”고 말하며 멤버들과 다시 함께한 일상의 의미를 전했다.
이에 RM 또한 “기분이 정말 묘했다”고 소회를 밝히며 “한 지붕 아래에서 함께 지내며 LA에서 약 2개월간 진행한 작업은 큰 전환점이자 꿈 같은 시간이었다”고 덧붙였다.
앨범명 ‘ARIRANG’에 담긴 의미에 대한 이야기도 나눴다. RM은 “‘아리랑’이라는 키워드를 선택한 것은 당연했던 것 같다”며 “아리랑은 한국의 오랜 전통곡으로, 추상적인 가사 속에 그리움과 향수를 담고 있다. 군 복무 기간 동안 지나간 시간과 팬들에 대한 그리움, 함께 보냈던 순간들을 되새겼고, 이러한 감정을 앨범에 담았다”고 밝혔다.
제이홉은 앨범을 통해 “우리의 뿌리와 정체성을 보여주고, 한국인으로서 표현하고 싶은 부분을 솔직하게 담았다”고 설명했다.
지민은 군 복무 기간 동안 “열정을 쏟을 수 있는 시간이 얼마나 소중한지 뼈저리게 느꼈다”고, 정국과 함께 꾸준히 연습하며 음악적 성장을 이어간 경험을 공유했다. 정국은 팀 활동에 돌아온 소감을 “솔로보다 팀 활동이 더 자연스럽게 느껴졌다”고 전했다.
슈가는 팀의 장기적 활동에 대해 “원하면 80, 90세까지도 가능하다”며 자신감을 보였고, 뷔는 “서로가 오래 지속할 수 있도록 끊임없이 노력하는 수밖에 없다”고 밝혔다.
인터뷰를 마무리하며 RM은 “우린 서로를 너무 사랑해서 아직 여기 있는 것”이라며 “팬들도 있고, 우리가 이 귀중한 브랜드와 가족을 그만 할 이유가 없다”고 전해 방탄소년단이라는 팀과 팬덤에 대한 변치 않는 마음을 표현했다.
한편 방탄소년단(BTS)은 RM, 지민, 슈가, 정국, 뷔, 제이홉, 진 7명의 멤버로 구성됐다.
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