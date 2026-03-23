부산 남구, 공무원 부친상 문자 주민 2천명에 발송…"직원 실수"

부산 남구청에서 공무원 가족의 부고 문자를 주민 수천 명에게 문자메시지로 발송하는 일이 벌어졌다.



23일 남구에 따르면 전날 구청 직원이 동료 공무원의 부친상 부고 문자를 내부 직원들에게 보내는 과정에서 주민에게도 대량 발송하는 실수를 했다.

남구청이 주민에게 보낸 공무원 부고 문자. 독자 제공

행정 전화 시스템으로 직원의 이름과 전화번호, 계좌번호 등이 담긴 부고 문자가 총 3천342명에게 전송된 것으로 알려졌다.



공무원 900여명을 제외하면 구청에서 비상 연락망으로 관리하는 단체원이나 방재 단원 등 2천여명에게 추가로 발송된 것으로 전해졌다.



문자를 받은 한 주민은 "고인이나 해당 공무원과 일면식도 없는데 남구청에서 문자를 보내 황당했다"고 말했다.



남구는 오발송 사실을 파악하고 이날 오전 사과 문자를 보냈다.



남구 관계자는 "시스템 사용 과정에서 실수가 있었다"면서 "직원들이 사용 방법을 정확하게 숙지하도록 앞으로 세심하게 교육해 재발하지 않도록 하겠다"고 밝혔다.

<연합>

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