주요 금융지주 주총 시작…지배구조 개선 뺀 ‘회장 연임, 주주환원’ 등 안건

금융권이 23일 우리금융지주를 시작으로 ‘2026년 정기 주주총회’ 시즌에 들어간다. 24일 하나금융, 26일 KB·신한금융 등이 연이어 주총을 개최한다.

이번 주총에서는 당초 금융당국이 압박을 가한 지배구조 개선 방안은 안건에 포함되지 않았다. 당국이 검토해 온 것은 지배구조 선진화 태스크포스(TF), 회장 연임 시 주총 특별결의 요건 도입 등이며 구체적 개편안은 4월 중 발표할 예정이다.

이날 주총을 여는 우리금융만이 지배구조 개선 관련해 대표이사 3연임 시 주총 보통결의가 아닌 특별결의로 의결 기준을 격상하는 안건을 의결한다. 특별결의 안건이 통과되려면 ‘주식 총수 3분의 1 이상 출석’과 ‘3분의 2 이상 찬성’이 필요해 주주 통제권이 강화되는 측면이 있다.

금융권에 따르면 올해 주총에서는 주요 금융지주 회장 연임 안건이 잇따라 상정된다. 우리금융은 이날 오전 서울 명동 우리은행 본점에서 주총을 열고 임종룡 회장의 연임 여부를 확정한다.

신한금융도 오는 26일 주총에서 진옥동 회장의 연임 안건을 상정한다. BNK금융도 같은 날 빈대인 회장의 연임 여부를 확정한다.

글로벌 의결권 자문사인 ISS와 글래스루이스는 임 회장과 진 회장의 연임 안건에 대해 일제히 찬성표를 던진 상황이다. ISS도 빈 회장의 연임 안건에 찬성할 것을 권고했다. 국민연금은 진 회장의 사내이사 선임 안건에는 반대를 권고했지만, 임 회장과 빈 회장의 연임에는 찬성을 권고했다.

각 금융지주의 외국인 지분 비중을 보면 신한금융 약 62%, 우리금융 47%, BNK금융 42%로 절반 이상이거나 절반에 달하고 있어 회장 연임 안건은 무난하게 통과될 것이라는 전망이다.

4대 금융지주는 올해 임기 만료되는 사외이사 23명 중 6명을 교체한다. 지배구조 개선 요청에 대응하는 차원으로 교수 출신 비중을 줄이고, 법률, 물리학, 인공지능 등 다양한 분야의 전문가를 새로 영입해 소비자보호와 내부통제를 강화하는 방향으로 이사회 구성을 재편했다.

신한금융과 우리금융은 사외이사 개념에 독립이사를 포함하는 내용의 안건을 의결한다.

주주환원 강화 정책의 경우 KB·신한·하나금융은 이번 주총에서 비과세 배당을 위해 자본준비금을 감액하는 안건을 상정했다. 자본준비금을 감액해 이익잉여금으로 전입해 향후 감액배당 재원으로 활용할 방침이다.

자본준비금을 활용한 배당은 배당소득세 15.4%가 부과되지 않아 비과세 배당이 가능해진다. 우리금융의 경우 지난해 주총에서 비과세 배당 재원 마련에 나선 바 있다.

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