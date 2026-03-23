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정청래, 김부겸에 공개요청 “대구시장 나가달라”

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이도형 기자 scope@segye.com

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정청래 더불어민주당 대표는 23일 김부겸 전 국무총리의 올해 6·3 지방선거 대구광역시장 출마를 공식 요청했다.

 

정 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “당대표로서 김 전 총리께 정중하게 요청드린다”며 “민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”고 밝혔다. 이어 “대구시 발전과 국민 통합을 위해 나서달라”며 “김 전 총리만이 낙후된 대구 발전을 이끌 확실한 필승카드”라고 강조했다.

 

더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 정청래 대표가 23일 경남 김해시 진영읍 강금원기념봉하연수원 강연장에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 대표는 “이번 지방선거는 민생개혁과제를 완수하고 ‘광주에서 콩이면 부산에서도 콩’이어야 한다는 지역주의 타파, 노무현 정신을 실현한 중대한 분기점”이라며 “광주가 승리하면 대구도 승리하는 역사를 만들겠다”고 했다. 

 

정 대표는 대구·경북 지역의 변화 필요성을 거론하며 “중앙부처와 국정을 두루 경험하고 지역 현안을 깊이 이해하는 인물이 필요하다는 지역민 목소리가 그 어느때보다도 높다”고 설명했다. 그러면서 “당에서도 여러 차례 지역발전을 위해 일해달라고 삼고초려하고 있으며 필요한 당내 절차도 논의 중”이라며 조속한 결단을 촉구했다.

 

회의에서 정 대표는 검찰개혁 성과를 부각하는 자리이기도 했다. 정 대표는 “검찰청은 역사 속으로 사라지게 됐다”며 “수사권과 기소권, 영장청구권을 독점했던 검찰 권력이 민주주의 원리에 따라 제자리를 찾아가게 됐다”고 평가했다. 이어 그는 “우리는 검찰개혁을 입에 올릴때마다 노무현 전 대통령을 생각한다”며 “대통령님. 늘 죄송했고 늘 감사했다. 깨어있는 시민들의 조직된 힘으로 검찰개혁도 한발 한발 내디딜수 있었다”고 말했다. 


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