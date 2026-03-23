야노 시호, ‘유흥업소’ 방문 고민에 “상대의 선택은 존중하되, 책임도 따라야”

일본 모델 야노 시호가 연인의 유흥업소 출입 문제에 대해 자신의 생각을 털어놨다.

야노 시호는 지난 21일 공개된 모델 겸 배우 장윤주의 유튜브 채널에 출연했다. 장윤주가 콘텐츠 주제로 ‘연애 코너’를 소개하면서 “연애 좋아했었냐, 가끔 그립다”고 말했다. 야노 시호는 “좋아했었다”며 호응했다.

윤쥬르 YOONJOUR 장윤주

모델 데뷔 시기가 17살로 똑같은 두 사람은 데뷔 과정부터 같은 직업군으로서 공감대를 형성했다.

이날 시청자들의 연애 고민을 듣고 의견을 나누는 중 한 사연자는 군 복무 중인 남자친구가 유흥업소를 방문한 사실을 알게 됐다며 고민을 전했다.

특히 사연자는 상급자의 권유가 있더라도 가지 말아 달라고 요청했지만, 남자친구가 이를 거절하며 어쩔 수 없는 상황을 이유로 들었다고 밝혔다. 사연자가 울면서 연락을 한 뒤로는 남자친구가 안 가겠다는 말을 건넸지만, “신뢰가 이미 깨진 것 같다”고 털어놨다.

이에 대해 야노 시호는 먼저 한국의 유흥업소 문화에 대해 “어떤 곳이냐, 이상한 곳이냐”고 물었고, 장윤주는 “이상하다기보다는 여성들이 함께하는 형태”라고 설명했다.

야노 시호는 이후 “다 터놓고 이야기하는 것이 중요하다”고 강조했다. 이어 ‘상대방을 속박하는 걸 좋아하지 않는다’는 자신의 가치관을 드러냈다. 그는 “가지 말라고 해도 상대가 원한다면 결국 가게 될 수 있다”고 말하며 현실적인 시각을 덧붙였다.

장윤주 역시 “통제보다는 거짓말을 한 거다”며 “상대가 기분 나빠한다면 어느 정도 선을 정하고, 불가피한 상황이라면 사전에 대화가 필요하다”고 의견을 보탰다.

이어지는 질문으로 기혼 남성이 여성과 함께 노래방에 가는 상황이 주어지자 야노 시호는 “가고 싶다면 갈 수는 있지만, 그 이후의 결과는 알 수 없는 것”이라며 “행동에는 책임이 따른다”고 말했다.

이어 “상대가 싫어하는 일은 하지 않는 것이 가장 바람직하다”며 “자유로운 것은 책임이 따른다”고 조언했다.

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