부산교육청, 영유아 교육·보육 질 높인다...유·보통합 추진계획 발표

부산시교육청이 정부의 ‘정부 책임형 유·보통합’ 정책에 발맞춰 유치원과 어린이집 간 교육·보육 격차를 완화하고, 영유아를 위한 양질의 서비스를 제공하기 위해 50억원 규모의 특별교부금을 투입한다.

부산교육청이 영유아를 위한 양질의 서비스 제공을 위해 50억원 규모의 특별교부금을 투입하는 내용의 ‘2026년 유·보통합 추진 기본계획’을 발표했다. 부산시교육청 제공

부산교육청은 23일 이 같은 내용을 담은 ‘2026년 유·보통합 추진 기본계획’을 발표하고, 본격적인 추진에 들어간다고 밝혔다.

시 교육청은 유·보통합 추진을 위해 부산시와 협력체계를 지속적으로 유지하고, 보육업무의 안정적인 이관 기반을 강화할 계획이다. 보육행정 및 재정 구조 분석을 통해 부산형 보육업무 이관 모델을 마련하고, 확대 배치한 보강인력을 통해 교육지원청 중심의 구·군 단위 보육사업 추진현황과 교육·보육 여건 모니터링, 현장 의견 수렴에 나서기로 했다.

영유아 교육·보육의 질적 수준을 높이기 위해 △유보통합 시범기관 운영 △ 토요형 돌봄 거점기관 운영 △유치원–어린이집 공동 문화예술체험 프로그램 운영 △개정 표준보육과정(0~2세) 연수 및 컨설팅 지원 △어린이집 교원 역량 강화 현장지원 자료 지원 △영유아 정서·심리 지원 △유치원-어린이집 안심환경 조성 등의 정책을 추진한다.

2024년 6월 보건복지부에서 담당하던 영유아보육업무가 교육부로 이관되면서 중앙정부 차원에서 관리체계가 일원화됐으나, 지방에서는 교육청과 지방자치단체의 이원화 구조가 유지되고 있다. 시 교육청은 어린이집 대상 시범사업을 추진하며, 부산시와 협력을 통해 사업 참여 어린이집을 대상으로 합동 컨설팅을 실시하는 등 현장 지원을 강화해 나갈 방침이다.

김석준 교육감은 “유·보통합은 모든 영유아에게 보다 공정하고 질 높은 교육·보육 환경을 제공하기 위한 중요한 정책”이라며 “지방 맞춤형 실행체계를 바탕으로 안정적인 유·보통합을 추진해 나가겠다”고 말했다.

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