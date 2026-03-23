'흑백2' 김희은 가정사 고백 "18살에 친엄마 처음 만나"

'흑백요리사2'에 나와 이름을 알린 김희은 셰프가 18살이 돼서야 친엄마를 만나게 됐다고 한다.

24일 오후 방송하는 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 2026 미쉐린 가이드 코리아 시상식 현장이 방송 최초로 공개된다.

'동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'. SBS 제공

김희은·윤대현 부부는 '2026 미쉐린 가이드 코리아' 시상식 초청 메일을 받아 행사에 참석했다.

공개된 미쉐린 시상식 현장은 내로라하는 셰프들이 총출동한 그야말로 '별들의 축제'를 방불케 했다.

안성재 셰프부터 '쌍별 셰프' 손종원, '국내 유일 3스타' 강민구 셰프까지 등장해 스튜디오의 이목을 집중시켰다.

한편 이날 김희은 셰프는 "18살에 친엄마를 처음 만났다"며 가슴 아픈 가정사를 밝혀 모두를 놀라게 했다.

어린 나이에 부모님의 이혼으로 태어나자마자 엄마가 없었다고 밝힌 그녀는 "늘 엄마에 대한 느낌이 뭘까 궁금했다"고 고백했다.

이어 김희은 셰프가 18년 만에 처음 만난 엄마에게 건넨 첫 마디가 공개되자 MC들은 눈시울을 붉혔다.

<뉴시스>

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