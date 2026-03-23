김동현 “부모님이 온실의 화초처럼 키워…격투기 너무 하고 싶었다”

종합격투기 선수 출신 방송인 김동현이 격투기 선수가 된 계기를 밝혔다.

김동현은 최근 쿠팡플레이 예능 프로그램 ‘강호동네서점’에 출연해 어린 시절 우연히 접한 방송이 인생의 방향을 바꿨다고 말했다.

김동현은 어릴 때부터 운동을 좋아했고, 자연스럽게 ‘강해지고 싶다’는 목표를 갖게 됐다고 전했다. 그는 “당시에는 선택지가 많지 않았다. 올림픽을 보고 너무 멋있어서 유도를 시작했고, 홍콩 영화를 보면서 강해져야겠다는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

김동현 인스타그램 캡처

김동현은 “유도를 배운다고 하니 학교라는 사회에서 덩치 큰 친구들이 와서 시비를 걸더라”며 “강해지려면 몇 번을 싸워야 하는지 고민하다가 이러다 경찰서부터 갈 것 같았다”고 털어놨다.

이 과정에서 집에서 접한 격투기 방송이 새로운 선택지가 됐다. 김동현은 “설치한 적도 없는데 왜 집에 유선 방송이 나왔는지 모르겠다”며 “갑자기 해외 채널이 많이 나오게 됐는데, 일본 격투기 방송이 하루 종일 나오더라”고 회상했다.

김동현이 당시 접한 종목은 현대 종합격투기(MMA)의 기원으로 불리는 브라질의 ‘발리 투도’다. 그는 “누워서도 싸울 정도로 막싸움인데, 그럼에도 심판이 있고 승부가 나뉘고 관중들이 응원해주더라”며 “여기서 잘하면 누구나 인정하는 강한 사람이 될 수 있겠다고 생각했다”고 밝혔다.

당시 국내에는 종합격투기를 체계적으로 배울 환경이 부족했다. 김동현은 방과 후 유도와 태권도, 합기도를 병행하며 기술을 익혔고, 격투기 방송을 보며 노트에 기술을 정리하고 그림으로 그리는 방식으로 스스로 훈련했다. 그는 “내 나름대로 종합격투기를 배운 것”이라고 돌아봤다.

쿠팡플레이 ‘강호동네서점’ 방송화면 캡처

그는 “아버지는 나를 온실 속 화초처럼 키우려고 자전거도 못 타게 했지만, 격투기를 너무 하고 싶어서 노트에 ‘삶의 목표에 관한 한 불효자가 되어라’고 적은 적도 있다”고 말했다.

격투기의 길을 선택했지만 한때는 현실적인 이유로 운동을 내려놓기도 했다. 김동현은 “종합격투기가 잠깐 유행하다가 없어질 거라고 생각했다”며 “2005년쯤 1년 동안 하수구를 뚫는 일을 하거나 PC방 아르바이트 등을 하며 돈을 벌어보려 했지만 쉽지 않았다”고 밝혔다. 이어 “아니다 싶은 건 과감하게 그만뒀다”고 덧붙였다.

다만 운동에 대한 의지만큼은 흔들리지 않았다. 그는 “비가 오나 눈이 오나 운동은 빠지지 않았다”며 “격투기에서는 지는 게 없다. 이기거나 배우거나 둘 중 하나다. 오히려 졌을 때 더 많이 배우게 된다”고 강조했다.

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