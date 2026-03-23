'짠돌이' 김종국, 비화 전말…"3억 사비로 전부 부담"

듀오 '터보' 출신 김정남이 멤버 김종국과의 두터운 신의와 팀 결성 비화를 공개했다.

지난 21일 공개된 유튜브 채널 '인생뭐있슈'에 출연한 김정남은 터보의 시작이 순탄치 않았음을 회상했다.

그의 설명에 따르면, 터보의 초기 보컬은 김종국이 아닌 그룹 인디고 출신의 곽승남이었다. 8개월간의 연습 끝에 곽승남이 팀을 떠나자, 김정남은 수소문 끝에 김종국을 영입하며 우리가 아는 '터보'의 골격을 갖추게 됐다.

이날 영상에서 특히 주목받은 대목은 김종국의 헌신이다.

김정남은 과거 MBC TV '무한도전-토토가' 이후 이어진 터보의 재결성 과정에서 김종국이 앨범 제작 및 뮤직비디오 비용 3억여 원을 전액 사비로 부담했다고 밝혔다. 이는 대중에게 각인된 김종국의 '절약하는 이미지'와 대비되는 대목으로, 팀에 대한 그의 깊은 애정을 짐작게 한다.

김정남은 김종국을 향해 "형보다 나은 동생"이라는 표현을 아끼지 않았다. 그는 현재 소속사와의 계약 조건 역시 "터보와 관련된 모든 결정권은 김종국에게 일임한다"는 내용을 담고 있을 정도로 김종국에 대한 절대적인 신뢰를 드러냈다.

이어 김정남은 "종국이는 혼자 잘 나간다고 형을 외면하는 스타일이 아니다"라며 "늘 먼저 도움의 손길을 내미는 친구"라고 고마움을 전했다.

<뉴시스>

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