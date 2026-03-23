임창정, 가스 배달+전단지 알바 “이병헌 전화 한 통에 가수 데뷔”

TV조선 예능 프로그램 '식객 허영만의 백반기행' 화면 캡처

가수 겸 배우 임창정이 이병헌 덕분에 인생 역전에 성공한 비화를 전했다.

22일 방송된 TV조선 예능 프로그램 '식객 허영만의 백반기행'에는 임창정이 게스트로 출연했다.

이날 허영만은 "배우와 가수를 겸업하는 게 엘비스 프레슬리 같다. 힘들 텐데 어떻게 조절해 가냐"고 물었다.

이에 임창정은 "태생 자체가 몸을 가만두지 못한다. 뭘 막 해야 하고 호기심이 많아서 그냥 연예인이 꿈이었다. 코미디언도 좋고, 영화배우도 좋고 뭐든 연예인이면 됐다"고 밝혔다.

임창정은 1990년 영화 '남부군'으로 데뷔 후 스케줄이 없어 생활고를 겪었다며 "오갈 데가 없으니까 가스 배달도 하고 전단지도 붙였다. 더 이상 갈 데가 없는 상황이 돼서 이병헌을 찾아갔다"고 말했다.

이어 "어느 날 병헌이 형한테 전화가 와서 받았더니 엄기백 전 PD가 어느 연습실로 가라고 하시더라. 연습실에 갔더니 뮤지컬 감독이 노래를 시키길래 김종서 노래를 불렀다"고 말했다.

그러면서 "갑자기 그 자리에서 대본을 주시면서 내일부터 연습 나오고 하더라"고 회상했다.

뮤지컬 배우로 캐스팅된 임창정은 당시 공연을 찾은 음반 제작사의 눈에 띄어 1995년 가수로 데뷔했다.

임창정은 "가수로 데뷔했는데 반응이 없었다. 대중들이 콧방귀를 뀌었다"며 "어느 날 대학로에서 많이 듣던 노래가 나오더라. 1집 수록곡 '이미 나에게로'였다"고 말했다.

그는 "너무 벅차서 그 자리에서 다 듣고 다음 리어카에서 또 나온다. 그 노래가 그러더니 일주일 정도 있으니까 길보드 차트 10등 안에 들어갔다. 그래서 방송국 한 바퀴 돌아서 최고 순위 6등 안에 들어갔다"고 했다.

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