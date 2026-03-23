“월급날 통장 텅 빈다”…대출 240만원에 무너진 3040 자산 전략

밤 10시가 넘은 퇴근길 지하철 2호선 안. 직장인 김모(41) 씨는 스마트폰 속 은행 애플리케이션 알림창을 한참 바라보다가 이내 깊은 한숨을 내쉬었다. 월급날 직후 어김없이 찍힌 ‘-238만원’이라는 숫자는 아파트 담보대출 원리금이 빠져나간 흔적이다. 그는 “집값 상승 기대보다 매달 빠져나가는 현금이 더 크게 느껴진다”고 말했다.

고정지출 부담이 커지면서 3040 직장인들의 자산 전략이 ‘주거 상향’에서 ‘현금흐름 방어’ 중심으로 이동하는 흐름이 나타나고 있다. 게티이미지

23일 국가데이터처 가계금융복지조사에 따르면 국내 가구 자산 중 실물자산 비중은 약 75% 수준으로 여전히 절대적인 구조를 유지하고 있다.

다만 여유 자금이 생길 경우 금융자산 투자 의향이 부동산 구입 의향보다 높게 나타난 점은, 주거 중심 자산관에 균열 조짐이 나타나고 있음을 보여준다.

◆‘은행 월세’처럼 느껴지는 대출 상환…현금흐름 압박 일상화

한국은행 경제통계시스템에 따르면 예금은행의 주택담보대출 평균 금리는 최근 연 4% 안팎 수준에서 큰 폭으로 내려오지 않고 있다.

금리 연 4% 기준으로 5억원을 30년 만기 원리금균등 방식으로 상환할 경우 매달 약 238만원 수준의 고정 지출이 발생하는 것으로 추산된다.

이는 연간 약 2850만원에 달하는 금액으로, 동일한 자금을 금융자산에 투자할 경우 장기 복리 효과 측면에서 상당한 격차가 발생할 수 있다는 분석도 나온다.

대출 원리금이 사실상 ‘금융비 형태의 월세’처럼 체감되면서 소비와 투자 여력 모두를 동시에 압박하는 구조가 형성되고 있다는 지적이다.

월 소득 대비 원리금 부담 비중이 40% 수준에 근접하면 가계 소비 여력이 급격히 줄어드는 현상이 나타난다.

월급 500만원을 받는 직장인의 경우 약 200만원 안팎이 상환에 묶이면 교육비와 생활비 지출 구조 자체가 재편될 수밖에 없다.

과거 ‘영끌’이 자산 상승의 사다리로 인식됐다면 최근에는 매달 현금흐름을 압박하는 구조적 부담으로 체감하는 분위기가 확산되고 있다. 일부 직장인들 사이에서는 월급날이 사실상 ‘지출 통지서를 받는 날’처럼 느껴진다는 반응도 나온다.

◆주거 안정보다 투자 유연성…기회비용 계산 본격화

자산 선택의 기준 역시 빠르게 달라지고 있다. 장기간 자본이 묶이는 부동산보다 유동성이 높은 금융자산을 확보해야 한다는 위기감이 3040 세대의 현실적 고민으로 자리 잡는 모습이다.

금융투자업계 관계자는 “글로벌 기술 산업 성장 속도가 빨라지면서 투자 자금이 부동산에 묶일 경우 발생하는 기회비용을 우려하는 목소리가 커지고 있다”며 “주거 수준을 일부 낮추더라도 투자 여력을 확보하려는 움직임이 늘고 있다”고 설명했다.

판교의 한 IT 기업에 근무하는 이모(38) 씨 역시 최근 주거비 부담을 줄이기 위해 수도권 외곽으로 거처를 옮겼다. 그는 “주거 눈높이를 조금 낮추더라도 투자 기회를 확보하는 것이 장기적으로 더 현실적인 선택이라고 판단했다”고 말했다.

◆해외투자 5400억달러 시대…숫자가 보여준 자본 이동

이 같은 흐름은 실제 투자 결제 규모에서도 확인된다. 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 국내 개인투자자의 해외주식 연간 결제 규모는 2025년 기준 약 5400억달러로 집계됐다. 이는 2020년 약 1980억달러 수준과 비교해 5년 사이 두 배 이상 확대된 수치다.

모바일 거래 환경 확산과 글로벌 증시 접근성 개선이 맞물리면서 개인 투자 자금이 부동산 중심 구조에서 금융자산으로 점진적으로 분산되는 흐름이 구조적으로 자리 잡고 있다는 해석이 나온다.

글로벌 투자 접근성이 높아지며 부동산 중심 자산 구조 속에서도 금융자산 비중 확대 움직임이 점진적으로 포착되고 있다. 게티이미지

매달 통장을 스쳐 지나가는 대출 원리금 영수증과 밤낮없이 깜빡이는 글로벌 증시 시세창 사이에서 3040 직장인들은 날 선 선택의 압박을 일상적으로 체감하고 있다.

집과 투자 사이의 선택이 더 이상 미래의 고민이 아니라 월급날마다 반복되는 현실이 되고 있는 셈이다.

김 씨는 텅 빈 통장 잔액이 찍힌 화면을 잠시 끄고 어둡게 비친 지하철 창밖을 바라봤다. 그러나 그의 손가락은 어느새 다시 스마트폰을 켜 해외 주식 앱의 관심 종목 목록을 조용히 내려가고 있었다.

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