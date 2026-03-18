노슬비, 문신 사연 해명 “전남편 이름…아프지만 내 삶”

디즈니+ 예능 프로그램 ‘운명전쟁49’ 출연자 노슬비가 자신의 문신을 둘러싼 오해에 대해 직접 해명했다.

노슬비는 18일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “한국에서는 문신 때문에 많은 오해와 비난을 받는다”면서 쇄골 아래의 문신에 대해 “단순한 타투가 아닌 커버업”이라고 설명했다.

그는 “현재 감옥에 있는 내 아이의 아버지가 강제로 자신의 이름을 몸에 새기게 했고, 그 흔적을 덮은 것”이라며 “저에게는 아프지만 동시에 아름다운 삶의 일부”라고 덧붙였다.

노슬비인스타그램 캡처

앞서 노슬비는 소매 없는 상의와 수영복 차림의 사진을 SNS에 올린 바 있다. 그 이후 문신에 대한 관심이 이어지자 직접 배경을 설명한 것으로 보인다.

노슬비의 사연은 과거 방송을 통해서도 알려졌다. 그는 2023년 MBN 예능 프로그램 ‘고딩엄빠3’에 출연해 학교폭력과 가정폭력 피해, 19세에 원치 않는 임신으로 아이를 낳게 된 과정을 고백했다. 그는 당시 한 남성으로부터 가스라이팅을 당해 동거를 시작하게 됐으며, 이후 폭력과 외도, 협박 등으로 어려움을 겪었다고 밝혔다.

특히 해당 남성은 피임을 거부해 임신에 이르게 했고, 출산 이후에도 폭력과 부당한 요구를 이어간 것으로 전해졌다. 이혼 후에는 “딸의 사망신고를 하라”는 요구까지 했던 사실이 알려지며 충격을 안겼다.

현재 노슬비는 딸을 홀로 양육하며 무속인으로 활동 중으로, 최근 ‘운명전쟁49’에 출연해 대중의 관심을 받고 있다. 해당 프로그램은 49인의 운명술사가 다양한 미션을 통해 실력을 겨루는 서바이벌 예능이다.

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