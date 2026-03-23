“한 망에 뒀을 뿐인데”…감자와 양파의 ‘동반 부패’ 비극

마트에서 묶음으로 사 온 감자와 양파를 사이좋게 한 바구니에 담아두었을 뿐인데, 며칠 뒤 다용도실에선 비명이 터져 나온다. 양파는 물러 터져 검은 눈물을 흘리고 감자에서는 무시무시한 초록색 싹이 돋아나 있다. 한 망에 담겨 서로를 의지하던 이들의 소박한 우정은 사실 서로의 수명을 단축시키는 ‘동반 부패’의 서막이었다.

“우린 함께해서는 안 될 운명이었다”…주방의 평화를 지키는 ‘각방’ 보관법의 과학. 게티이미지뱅크·픽사베이 사진 재가공

■ “가까이하기엔 너무 위험한 당신”…수분 뺏고 가스 뿜고

감자와 양파는 보관법에 있어서만큼은 철저한 남남이 되어야 한다. 문제는 에틸렌 가스와 수분이다. 감자는 주변 과채류의 노화를 재촉하는 에틸렌 가스를 내뿜는데, 이 가스가 양파에게 닿는 순간 양파의 세포벽은 속절없이 무너진다.

반대로 양파는 수분을 90% 이상 머금고 있는 ‘수분 덩어리’ 채소다. 양파가 내뿜는 습기는 감자에게 “이제 싹을 틔울 시간”이라는 잘못된 신호를 보낸다. 결국 감자는 독성 물질인 솔라닌을 품은 싹을 틔우고 양파는 감자의 가스 세례에 속부터 썩어 들어가는 동반 부패의 길을 걷게 된다. 한 망에 두는 친절이 도리어 서로를 망치는 비극이 되는 셈이다.

감자가 뿜는 에틸렌 가스는 양파의 세포벽을 무너뜨리고 양파의 습기는 감자의 독성 싹을 틔운다. 게티이미지뱅크 사진 재가공

■ 냉장고로 피신한 감자의 배신…영양 대신 독을 품다

“그럼 시원한 냉장고에 넣으면 되겠네?”라고 생각했다면 오산이다. 감자는 바나나 못지않은 지독한 ‘추위 혐오자’다. 5°C 이하의 차가운 냉장실에 감자를 가둬두면 감자는 생존을 위해 전분을 당으로 바꾸는 이상 반응을 일으킨다.

진짜 비극은 요리할 때 시작된다. 차갑게 얼어붙었던 감자의 당 성분은 고온에서 조리될 때 아크릴아마이드라는 발암물질을 생성하는 ‘암살자’로 돌변한다. 감자를 아끼려던 주인의 배려가 가족의 건강을 위협하는 부메랑이 되어 돌아오는 격이다. 감자는 8~10°C 사이의 서늘한 상온이 최적의 보금자리다.

보기엔 평화로운 바구니 속 동거. 하지만 이들의 만남은 곧 동반 부패의 전초전이다. 게티이미지뱅크

■ 양파와는 철천지원수, 사과와는 ‘뜨거운 우정’

재미있는 점은 감자에게도 운명의 짝이 있다는 사실이다. 바나나를 순식간에 검게 변하게 했던 ‘과일계의 무법자’ 사과가 여기선 구원자로 등판한다. 양파와는 상극인 감자지만 사과와는 찰떡궁합이다.

사과에서 나오는 에틸렌 가스는 양파는 부패시키지만 신기하게도 감자의 싹이 트는 것은 억제하는 효과가 있다. 감자 10kg당 사과 한 알을 넣어두는 것만으로도 감자의 생존 기간은 획기적으로 늘어난다. 양파와는 철저히 각방을 쓰고 사과와는 합방을 시키는 것이 주방의 평화를 지키는 고단수의 전략이다.

양파와는 철천지원수지만 사과와는 ‘방탄 우정’. 사과의 가스는 감자의 싹을 억제하는 구원자가 된다. 게티이미지뱅크 사진 재가공

■ 완벽한 이별, 그리고 초록색의 경고

식탁 위의 평화는 때로 완벽한 이별에서 시작된다. 감자는 냉장고 대신 통풍이 잘되는 상온에 신문지를 깔아 보관해야 한다. 이때 통풍만큼 중요한 것이 암막이다. 감자는 빛을 보는 순간 독소를 생성하며 초록색으로 변하기 때문에 상자에 구멍을 뚫고 검은 천이나 신문지로 덮어 완벽한 어둠을 선물해야 한다.

만약 이미 감자가 빛을 받아 껍질이 초록색으로 변했다면 그건 “나 지금 독 품었어”라는 경고다. 싹만 도려낸다고 해결될 일이 아니니 초록색 부위가 넓다면 과감히 버리는 용기가 필요하다. 양파 역시 신문지로 하나씩 개별 포장해 수분의 이동을 차단하고 바닥에 닿아 짓눌리지 않게 망에 걸어두는 것이 핵심이다.

완벽한 ‘각방’만이 식탁 위의 평화와 가족의 건강을 지키는 비결이다. 게티이미지뱅크 사진 재가공

식재료의 특성을 이해하는 작은 배려가 식탁 위의 안전과 경제적 낭비를 막는 시작이다. 오늘 당신의 다용도실에도 ‘지독하지만 꼭 필요한 이별’이 필요한 때다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지