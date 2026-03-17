한국공항공사, ‘K-드론배송’ 상용화 추진나서

한국공항공사가 국내 최초로 드론교통관리(UTM)에 기반한 ‘K-드론배송’의 상용화를 추진한다.



한국공항공사는 최근 국토교통부가 주관하는 ‘2026년 드론 실증도시 구축사업’공모에서 ‘K-드론배송 상용화’ 사업자로 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

한국공항공사 미래항공교통센터에서 직원들이 ‘KAC 드론교통관리(UTM) 시스템’을 설명하고 있다.

이번 사업은 국내 최초로 UTM 시스템을 적용한 드론 배송 실증 사업으로 경북 상주시, 한국공항공사, ㈜둠둠, 경북IT융합산업기술원이 공동으로 추진한다. 또 경천섬 일대에서 모바일 앱 주문부터 드론 배송까지 가능한 스마트 배송 서비스를 오는 11월까지 선보일 계획이다.

UTM은 드론의 안전한 운항을 위한 교통관리체계를 말한다.

공사는 자체 개발한 UTM 시스템을 활용한 드론 운항 관리와 통합 관제를 담당한다. 상주시는 드론 비행을 위한 인프라를 조성하고 ㈜둠둠은 배송 드론을 제작한다. 경북IT융합산업기술원은 기술 지원과 실증 데이터 분석을 수행한다.

UTM 시스템은 배송 드론의 식별‧추적, 경로 이탈 및 충돌 경보, 비행 필수정보 제공, 지오펜싱(가상 경계 내 드론비행 제한 기능)등 안전한 드론 운항을 위한 핵심 기능을 제공한다.

또 드론의 실시간 배송 현황과 경천섬 주변 CCTV 영상을 연계한 통합관제 시스템을 구축해 드론 배송 전 과정을 안정적으로 관리할 계획이다.

공사는 이번 실증을 계기로 드론 배송뿐 아니라 시설물 점검, 안전사고 감시 등 다양한 공공서비스 분야에 맞춤형 UTM 기술을 접목하고 드론 실증도시 사업 참여도 확대해 나갈 예정이다.

박재희 한국공항공사 사장직무대행은 “이번 실증사업은 공사의 UTM 기술을 실제 드론 배송 서비스에 적용하는 첫 사례로, 성공적인 사업 추진을 통해 드론산업 활성화를 앞당기겠다”고 밝혔다.

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