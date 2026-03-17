인천공항, 다문화 가정 사회공헌사업 공모

인천국제공항공사는 다문화 가정의 한국사회 정착을 위한 사회공헌 사업에 참여할 기업을 공모한다고 17일 밝혔다.

이 공모는 지속적으로 증가하는 다문화 가정의 어려움을 해결하기 위해 2024년부터 진행됐다. 공사는 그동간 공모사업을 통해 다문화 가정의 생활개선 및 정서지원 등 수요자 맞춤형 사회공헌 사업을 다양하게 발굴했다.

올해 공모사업 접수 기간은 18일부터 다음 달 15일까지다. 기부금 영수증 발급이 가능한 비영리단체, 사단·재단법인으로 공고일 기준 설립일 1년 이상인 단체는 모두 참여 가능하다.

접수된 사업제안서는 전문가로 구성된 심사위원회의 평가를 통해 선정, 4월 중 발표할 예정이다. 우선순위에 따라 선정된 사업에 최대 1억 원의 사업비를 지원할 계획이다.

자세한 사항은 인천국제공항공사 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

김범호 인천국제공항공사 부사장은 “이번 사업을 통해 다문화 가정에게 실질적인 도움을 줄 수 있기를 기대한다”며 “공사는 다양한 배경의 구성원들이 함께 성장하는 건강한 사회를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

한편 인천국제공항공사는 다문화 청소년 교육지원 사업(인천공항 가치점프), 다문화 가정 부모 초청사업 등 다문화 분야 사회공헌 사업을 지속적으로 추진하고 있다.

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