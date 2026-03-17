금통위원 "전쟁, 물가·성장에 부담…환율 걱정할 단계 아냐"

이수형 한국은행 금융통화위원회 위원은 중동 전쟁 여파로 최근 원/달러 환율이 급등한 상황과 관련해 "지금 단계에서 아주 걱정할 단계는 아니라고 판단한다"고 말했다.



이수형 위원은 17일 서울 중구 한은 본부에서 열린 기자간담회에서 "미국·이란 전쟁을 제외하고 봤을 때 경상수지 흑자로 달러 수급이 견조하게 유지되고 거주자 해외 투자도 최근 안정세를 보이고 있다"면서 이같이 말했다.

이수형 한국은행 금융통화위원이 17일 서울 중구 한국은행에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 한국은행 제공

이 위원은 최근 원화가 다른 주요국 통화보다 더 변동성이 높고 큰 폭으로 절하되고 있다는 지적에 "원화의 변동성이 큰 것은 사실이지만 이는 우리만의 요인이라고 볼 수 없다"면서 "대만 달러에 대한 환 헤지 수단으로 원화가 사용되는 부분도 있는데 이는 우리 경제 펀더멘털(기초여건)과 괴리를 만드는 요인이다"고 말했다.



그러면서 "다만 아직 (환율이) 펀더멘털과 완전히 괴리가 있는 것인지 여부 등을 판단 내리기는 이른 시점이라고 본다"고 덧붙였다.



이 위원은 중동 전쟁이 석유 등 원자재 가격 상승을 통해 물가 상승, 경제 성장률 하락 요인으로 작용할 수 있다고 평가했다.



그는 "지난 달 경제 전망에서 유가를 브렌트유 기준 배럴당 64달러 기준으로 전망했는데, 최근 유가가 그보다 훨씬 많이 올랐다"면서 "이런 점에서 물가 상방 요인이 되는 것은 분명하다"고 말했다.



이어 "원재료 가격이 오르면 물가엔 상방 요인인 동시에 이를 이용해야 하는 경제 주체 입장에선 부담이 커지기 때문에 성장률에는 하방 요인이 된다"면서 "성장률 면에서 하방 위험이 전쟁 전보다는 올라간 상황"이라고 말했다.



그러면서 "다만 이러한 상황이 얼마나 지속될 건지에 대한 전망이 계속 바뀌고 있어 이러한 리스크가 한국 경제에 실제로 얼마나 영향을 줄지는 아직 판단하기 어려운 부분"이라고 덧붙였다.



지난 달 점도표 형태로 발표한 6개월 후 기준금리 전망이 중동 사태로 인해 바뀔 가능성을 묻는 말에는 "이란 사태와 관련해 시장의 반응이 계속 달라지고 있어 아직 판단을 내리기는 어렵다"면서도 "2월에 발표한 점도표는 전쟁이 고려되지 않은 결과고, 현재는 그때보다 물가 상방·성장률 하방 리스크가 커진 상황이라 2월 결과와는 조금 차이가 있을 가능성이 있다"고 말했다.



이 위원은 지난 달 한은이 처음 시도한 6개월 후 금리 전망 발표인 이른바 'K-점도표'가 시장 금리의 과도한 상승을 진정시키는 효과가 있었다고 평가했다.



그는 "K-점도표를 통해 한국은행의 통화 정책이 단기 시장 금리 뿐 아니라 6개월 이상의 장기 시장 금리에도 직접 영향을 미치는 효과가 있다는 것을 지난 달에 목격했다"면서 "금리 불확실성 등 시장의 우려가 2월 점도표를 보고 진정이 돼서 시장 금리가 움직였다"고 말했다.

<연합>

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