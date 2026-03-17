홍성주 달서구청장 예비후보, ‘청룡∙와룡산 녹색 힐링축 조성’ 공약

홍성주 대구 달서구청장 예비후보는 ‘구민행복 7대 프로젝트’ 가운데 세 번째 과제인 ‘청룡∙와룡산 녹색 힐링축 완성’ 공약을 17일 발표했다.

홍 예비후보는 도심 환경을 개선하고 와룡산과 청룡산을 잇는 생태 네트워크를 구축해 구민들에게 ‘쉼표가 있는 삶’을 돌려드리겠다고 약속했다.

홍성주(오른쪽) 대구 달서구청장 예비후보가 거리 인사로 얼굴 알리기에 나서고 있다. 홍성주 예비후보 제공

핵심 과제로는 도로로 끊어진 와룡산과 궁산 사이에 에코브리지를 설치해 이른바 ‘그린링(Green ring)’을 조성하고, 구민이 어디서든 10분 안에 숲의 혜택을 누릴 수 있는 녹색 도시를 건설하겠다는 구상이다.

또한, 약 234억원 규모 대구수목원 확장 사업을 조기에 마무리하고 수목원 내 산림치유센터를 건립하는 한편 230명의 동네 정원사가 참여하는 ‘생활정원 230 프로젝트’를 통해 주거 환경을 쾌적하게 바꾸겠다고 밝혔다. 홍 예비후보는 네 번째 공약으로 ‘미래 교육과 안전 도시’에 대한 청사진을 발표할 예정이다.

홍성주 예비후보는 “녹색 행정은 구민의 건강권과 직결된 필수 행정”이라며 “검증된 행정 전문가로서 예산 확보 등 난제를 해결해 달서구를 대구 최고의 생태 수도로 만들겠다”고 말했다.

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