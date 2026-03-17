“선물 고민하지 마세요”…현대백화점, 선물 큐레이션 편집숍 론칭

현대백화점이 선물 문화에 새로운 스탠다드를 제시한다. 다양한 선물 상품 포트폴리오와 최신 선물 트렌드를 제안하는 선물 특화 편집숍을 선보여 ‘선물백화점’ 이미지를 선점하겠다는 구상이다.

현대백화점은 27일 선물 큐레이션 편집숍 ‘더현대 기프트’를 론칭한다고 17일 밝혔다. 유통업계에서 ‘선물’을 콘셉트로 자체 편집숍을 선보이는 건 이번이 처음이다. 오프라인 첫 매장은 이날 무역센터점 지하 1층에 문을 연다.

현대백화점 더현대 기프트 조감도 사진.

이번에 문을 여는 더현대 기프트 오프라인 매장은 큐레이션 기반의 ‘백화점 속 선물백화점’을 표방한다. 선물 구매라는 뚜렷한 목적을 가지고 백화점을 방문하는 고객을 위해 지금 가장 핫한 선물 트렌드를 한 눈에 볼 수 있도록 구성한 게 특징이다.

현대백화점 관계자는 “상품 하나하나가 어떤 기준을 통해 매장에 들어왔는지, 왜 지금 선물로 주목받는지 스토리를 담아 큐레이션 했다”며 “고객이 여기서 선물을 고르면 누구에게 선물해도 트렌디하고 센스 있는 선택이 될 수 있을 것”이라고 설명했다.

현대백화점 무역센터점 더현대 기프트 오프라인 매장에는 럭셔리·뷰티·식품·라이프스타일 등 다양한 카테고리의 250여 종의 선물 상품을 한 눈에 만나볼 수 있다. 가격 구성도 선물 수요가 가장 높은 5만~10만원대 상품부터 50만원 이상 프리미엄 상품까지 다양하게 선보이고, 고급 선물 포장 서비스도 제공한다.

무엇보다 가장 공을 들인 건 ‘상품 선정 기준’이다. 단순 인기나 가격이 아니라 고객마다 서로 다른 ‘TPO(Time·Place·Occasion, 시간·장소·상황)’와 ‘최신 트렌드 부합 여부’를 최우선으로 고려했다. 고객이 선물을 고르는데 소요되는 시간이나 고민을 최대한 덜어주기 위해서다.

구체적으로 보면, 현대백화점은 승진·창업·결혼·출산 등 선물의 의미나 대상, 목적을 고려한 50여 가지 상황별 테마를 가정해 맞춤형 선물 리스트를 선별했다. 예를 들어 선물 받는 사람이 최근 이사를 했거나 집꾸미기에 관심이 많다면, 누구나 한 번쯤 갖고 싶어하는 ‘크리스탈 잔’이나 감각적인 ‘디자인 화병’ 등 공간 분위기를 바꿔주는 소품들을 중심으로 일상의 만족도를 높여주는 선물들을 추천하는 식이다. 선물을 통해 자신의 취향을 전달하고자 하는 고객에게는 흔치 않는 향이나 컬러의 니치 향수, 립스틱처럼 개인의 취향을 드러낼 수 있는 뷰티 아이템을 선택지로 제시한다.

이와 함께 고객이 자신의 TPO에 가장 적합한 상품을 고를 수 있도록 매장에는 브랜드 스토리와 정체성을 담은 선물 가이드북을 비치할 예정이며, 전문 상담과 선물 포장을 제공하는 직원이 매장에 상주해 선물을 주고받는 고객의 상황에 맞춰 최대한 만족감을 줄 수 있는 서비스를 제공한다.

현대백화점은 특히, 그룹 통합 멤버십 H포인트의 구매 데이터 분석을 바탕으로 식품·취미·패션·문구 등 요즘 가장 화제가 되는 트렌디한 아이템을 엄선해 고객들에게 추천할 계획이다. 나를 위한 소소한 사치품으로 프리미엄 일상용품의 소비가 증가하는 요즘 트렌드에 맞춘 고급 ‘감성 타월’이나 감각적인 패키지의 ‘세탁세제’, 키치한 디자인의 ‘홈웨어’ 같은 ‘일상 밀착형’ 상품들이 대표적이다. 이외에 SNS에서 화제가 되거나, 품절템으로 오프라인에서 쉽게 구하기 힘든 상품들도 선보일 계획이다.

현대백화점 관계자는 “다음달엔 더현대 기프트 온라인숍을 추가로 오픈하고, 연중 상시로 기업 행사나 VIP 고객 선물 등 대량 주문 기업 고객을 위한 온·오프라인 맞춤형 상담 서비스도 운영하는 등 트렌트를 이끄는 선물백화점으로서의 위상을 공고히 해 나가겠다”며 “온·오프라인 모든 공간에서 선물 트렌드를 보고 싶을 때 가장 먼저 떠오르는 공간으로 자리 잡을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지