부산교육청, 유치원 60곳에 ‘안심 놀이 환경’ 조성

부산시교육청은 유아의 놀 권리를 보장하고 놀이 중심의 유아교육 과정을 안정적으로 운영하기 위해 올해 부산지역 공·사립유치원 60곳에 안심 놀이 환경을 조성한다고 17일 밝혔다.

지난해 조성된 안심 놀이 환경에서 유치원생들이 자유롭게 놀이를 체험하고 있다. 부산교육청 제공

사업 대상은 공모를 통해 선정된 공립유치원 10곳과 사립유치원 50곳 등 총 60곳이다. 주요 조성 공간은 유치원 여건과 수요에 맞춰 △활발한 신체 활동을 위한 신체놀이공간 △감성과 창의력을 기르는 예술문화 체험공간 △정서적 안정을 지원하는 독서공간 3가지 테마로 구성된다.

부산교육청은 앞서 2023년부터 유치원별 특색을 반영한 창의적이고 안전한 놀이 환경 조성사업을 추진해 왔다. 지난 3년간 108개 유치원을 대상으로 환경 조성사업을 완료한데 이어, 올해 60개 유치원을 추가하면 총 168개 유치원의 놀이 환경이 현대화된다. 이를 통해 유아들이 마음껏 탐색하고 놀이하며, 다양한 경험을 쌓는 질 높은 놀이 환경을 지속적으로 마련할 계획이다.

김석준 교육감은 “유아들이 흥미와 관심에 따라 주도적으로 놀이에 참여하며 행복하게 성장할 수 있도록 쾌적하고 안전한 교육환경을 마련하는 것이 중요하다”며 “아이들이 놀이를 통해 건강한 자아를 형성하고 사회적 역량을 키울 수 있도록 내실 있는 유치원 운영 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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