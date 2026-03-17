국힘 주진우, '박형준 컷오프설'에 재차 "부산 경선 희망"

국민의힘 공천관리위가 6·3 지방선거 부산시장 공천과 관련, 현역인 박형준 시장을 컷오프(공천 배제)하고 초선인 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 논의한 가운데 당사자인 주 의원이 박 시장과 경선을 희망한다고 17일 재차 강조했다.
부산시장 선거에 출마한 주 의원은 이날 국회에서 기자회견 후 기자들과 만나 "당의 공천 시스템을 존중하지만, 현장은 현장의 판단이 있다. 저는 경선을 진심으로 원한다"고 밝혔다.
그는 "공관위에서는 현역 단체장과 도전자인 신인 사이에 경쟁이 쉽지 않으니 혁신을 말씀하신 것 같지만, 당내 통합과, 분열되지 않는 모습도 중요하다"며 "경선 자체가 목적이 아니라 본선 승리가 목적이기 때문에 경선을 통해 승리해 부산에서 새바람을 일으키겠다"고 강조했다.
주 의원은 "부산 민심은 안정보다는 변화를, 경륜보다는 강한 돌파력을 원하고 있다"며 "민심의 흐름에 순응해 멋지게 경쟁하겠다"고 강조했다.
앞서 공관위는 전날 박 시장 컷오프 방안을 논의했으며, 박 시장은 "아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라며 "망나니 칼춤"이라고 반발했다.
한편 주 의원은 이날 해양수산부 산하에 북극항로청을 신설하고 수산업에 특화된 금융 지원과 구조 개혁을 전담할 한국수산진흥공사를 설립하는 법안을 각각 대표 발의했다.
<연합>
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