국힘 주진우, '박형준 컷오프설'에 재차 "부산 경선 희망"

국민의힘 공천관리위가 6·3 지방선거 부산시장 공천과 관련, 현역인 박형준 시장을 컷오프(공천 배제)하고 초선인 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 논의한 가운데 당사자인 주 의원이 박 시장과 경선을 희망한다고 17일 재차 강조했다.



부산시장 선거에 출마한 주 의원은 이날 국회에서 기자회견 후 기자들과 만나 "당의 공천 시스템을 존중하지만, 현장은 현장의 판단이 있다. 저는 경선을 진심으로 원한다"고 밝혔다.

박형준 부산시장(오른쪽)과 국민의힘 주진우 의원이 지난 11일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역단체장 후보 면접에 참석하며 악수하고 있다. 연합뉴스

그는 "공관위에서는 현역 단체장과 도전자인 신인 사이에 경쟁이 쉽지 않으니 혁신을 말씀하신 것 같지만, 당내 통합과, 분열되지 않는 모습도 중요하다"며 "경선 자체가 목적이 아니라 본선 승리가 목적이기 때문에 경선을 통해 승리해 부산에서 새바람을 일으키겠다"고 강조했다.



주 의원은 "부산 민심은 안정보다는 변화를, 경륜보다는 강한 돌파력을 원하고 있다"며 "민심의 흐름에 순응해 멋지게 경쟁하겠다"고 강조했다.



앞서 공관위는 전날 박 시장 컷오프 방안을 논의했으며, 박 시장은 "아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라며 "망나니 칼춤"이라고 반발했다.



한편 주 의원은 이날 해양수산부 산하에 북극항로청을 신설하고 수산업에 특화된 금융 지원과 구조 개혁을 전담할 한국수산진흥공사를 설립하는 법안을 각각 대표 발의했다.

<연합>

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