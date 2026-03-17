전남도, ‘2030 이민정책 미래전략’ 맞춰 외국인 인재 유치 나선다

전남도가 정부의 이민정책 방향에 맞춰 지역 산업에 필요한 외국인 인재 유치와 취업·정착 연계를 강화하는 이민외국인 정책을 본격 추진한다.

전남도는 법무부의 2030 이민정책 미래전략에 맞춰 농어업 숙련인력 확보와 유학생 취업 연계 등을 중심으로 정주형 이민 모델을 구축할 계획이라고 17일 밝혔다.

전남도 이민정책 의료지원사업. 전남도 제공

법무부 미래전략의 주요 내용은 △우수 인재 유치 확대 △전문기술인력 비자(E-7-M) 신설 △지역활력 소상공인 특례 도입 △농어업 숙련비자 신설 △사회통합 및 권익 보호 강화 등이다.

특히 농어업 숙련비자 신설은 전남도가 광역형 비자 설계 과정에서 지속적으로 건의해 온 계절근로 숙련 인력의 안정적 체류와 정착 필요성이 반영된 것으로 도는 보고 있다.

전남도는 광역형 비자 본사업에 대비해 농어업 숙련 인력을 중심으로 한 이민 모델을 마련할 방침이다. 결혼이민자 가족 초청 등으로 유입된 계절근로자를 숙련 인력으로 육성하고 장기 체류 전환과 연계한 정착 모델도 구체화할 계획이다.

또 전남·광주 행정통합에 대비해 광역형 비자 설계에 농어촌 기능 인력과 유학생, 글로컬 벤처·마케팅 인재 등을 포함한 정주형 비자 체계를 반영할 예정이다.

외국인 정착 지원도 강화한다. 전남도는 한국어 교육과 생활 적응 프로그램을 확대하고 전남이민외국인종합지원센터와 연계해 통·번역, 노무·법률 상담, 고충 처리 등 현장 지원체계를 강화할 계획이다.

인구 감소 지역의 인력난 해소를 위해 지역특화형 비자 F-2-R 활용도 확대한다. 대학과 기업을 대상으로 찾아가는 비자 설명회를 열고 농공단지 입주 기업과 지역 유학생 간 취업 매칭 사업도 추진할 예정이다.

전문 기술 인력 양성도 병행한다. 목포과학대학교가 법무부 육성형 전문기술학과 사업에 선정돼 전남·광주권에서 유일하게 E-7-M 비자 연계 기반을 확보했으며, 전남도는 이를 통해 에너지·전기 분야 기술 인력 연간 50명 수준을 양성해 취업과 장기 체류로 이어지는 정착 경로를 구축할 계획이다.

윤연화 전남도 인구청년이민국장은 “법무부의 2030 이민정책 미래전략에 맞춰 전남 여건에 맞는 이민외국인 정책을 선제적으로 추진하겠다”며 “농어업 숙련 인력 확보와 유학생 취업·정착, 소상공인 인력 지원 등을 통해 지역 소멸 대응과 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

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