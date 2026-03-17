'SNL 코리아' 시즌8, 28일 공개…탁재훈 첫 호스트

'SNL 코리아'가 시즌8으로 돌아온다.

쿠팡플레이는 17일 'SNL 코리아' 시즌8이 오는 28일 오후 8시 공개한다고 밝혔다.

'SNL 코리아'는 스타들과 크루들이 과감하고 파격적인 웃음으로 화제성 차트를 휩쓰는 코미디 쇼다. 시즌8 첫 화 호스트는 방송인 탁재훈이다.

가수와 예능을 넘나들며 자신만의 독보적인 영역을 구축한 탁재훈은 '노필터 달인', '드립의 신', '히트 메이커' 등 수많은 수식어를 가진 올라운더 아티스트다.

과거 신동엽과 함께 핵심 크루로 쇼를 이끌던 그가 10년 만에 쿠팡플레이에서 시즌 오프닝을 장식할 호스트로 금의환향해 크루들과 어떠한 활약을 보여줄지 기대된다.

'SNL 코리아' 시즌8은 더 직설적이고 과감한 코미디를 예고한다. 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 권혁수, 김원훈, 지예은, 김규원 등 대체 불가한 크루가 다시 뭉쳐 빈틈없는 웃음을 책임질 예정이다.

한편 'SNL 코리아' 시즌8은 오는 28일 오후 8시 처음 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원도 무료로 시청 가능하다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지